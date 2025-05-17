Дело таганской ОПГ. Чем промышляла в России одна из самых жестоких банд

Суд огласил приговор 10 членам организованной преступной группы, известной как таганская, 12 мая. В чем обвинялись участники одной из самых жестоких банд Москвы, какие преступления были доказаны и какое возмещение получат пострадавшие — в материале «Известий».

Суд над таганской ОПГ

• Участников московской банды признали виновными в организации преступной группы, совершении убийств, краж, грабежей и вымогательств, а также участии в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ и в похищении человека (ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 161 УК РФ).

• Свои преступления с 1991 по 2019 год «таганские» совершали на территории Москвы, Московской области и других регионов. При этом большинство эпизодов долгое время оставались нераскрытыми, потому что банда маскировала свою деятельность под частные охранные предприятия и службы безопасности страховых компаний.

• Единственный оставшийся в живых из троих основателей ОПГ Игорь Жирноклеев (по прозвищу Жирный) приговорен к 25 годам лишения свободы, 12 из которых он проведет в тюрьме, где режим гораздо строже, чем в колонии-поселении. Также он должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей. Остальных участников ОПГ — Олега Русанова, Бориса Третьяка, Дмитрия Юхневича, Игоря Балашова, Германа Гришина, Геннадия Лукьянова, Сергея Щербакова, Сергея Щукарева и Марата Янбухтина, — приговорили к срокам от 22 до 25 лет лишения свободы. Еще один участник банды Григорий Рабинович, известный также как Гриша Таганский, в июне 2024 года умер в СИЗО и был признан виновным посмертно.

Преступления таганской банды

• На счету «таганских» семь доказанных заказных убийств. Одним из самых громких преступлений стало убийство в 2017 году адвоката Натальи Вавилиной, которую застрелили в подъезде собственного дома. Она выступала на стороне мелких арендаторов в процессе против компании «Зодчий-98», владельцами которой были Григорий Рабинович и Марат Янбухтин, которого в ОПГ называли «Якудза».

Справка «Известий» После сноса самовольно установленных ларьков в районе метро «Сухаревская» в Москве их владелец — компания «Зодчий-98» — была признана банкротом. Арендаторы павильонов требовали вернуть им авансовые платежи за аренду и наняли Наталью Вавилину представлять их интересы в суде.

• По горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве — Янбухтин. По версии следствия, он выполнял в Таганской ОПГ роль киллера, а планированием убийства занимался Жирноклеев. «Таганские» также устроили расправу над юристом Андреем Бралюком, который оспорил рейдерский захват универмага «Москва» в арбитражном суде и выиграл процесс против участников ОПГ.

• Банда убирала предпринимателей за долги. Так были похищены и убиты бизнесмены Армен Аванесов и Алексей Покровский. Тело Аванесова было обнаружено только через 20 лет после преступления, когда строители начали менять напольную плитку в «Чайхоне 24» на улице Люблинской и обнаружили странный сверток. Ярославского предпринимателя Алексея Покровского держали в частном доме в Орехово-Зуевском СНТ «Вертолет» где его до смерти запытал паяльником Борис Третьяк («Барсук»). Тело бизнесмена закопали в лесу.

• Также «таганские» устраняли тех, кто мешал ОПГ незаконно присвоить бизнес. Возле собственного дома в 2008 был забит до смерти гендиректор «Роспищепрома» Валерий Журавлев, который за 10 дней до гибели обращался к правоохранителям с заявлением о рейдерском захвате принадлежащего компании здания. В суде также было доказано пособничество главаря группировки Жирноклеева в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана).

Справка «Известий» Аслан Усоян, известный в криминальном мире как Дед Хасан, являлся влиятельным «вором в законе» и возглавлял один из самых могущественных преступных кланов в России, занимавшийся незаконной деятельностью в игорном бизнесе, обороте наркотиков и оружия, добыче природных ресурсов. Дед Хасан был расстрелян во дворе ресторана «Старый фаэтон» в центре Москвы в январе 2013 года. По версии следствия, оружие для убийства предоставила таганская ОПГ.

• Таганская ОПГ вела слежку за своими жертвами и владела целым арсеналом вооружения и взрывчатых веществ. 12 мая сотрудники ФСБ сообщили об обнаружении схрона преступного сообщества, откуда было изъято «более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», а также 36 кг взрывчатки. Арестованы незаконные активы ОПГ в размере более 342 млн рублей.

Как появилась таганская ОПГ

• Основателем «таганских» в начале 1990-х считается «вор в законе» Вячеслав Иваньков, известный в криминальных кругах как Япончик. Банда была создана для того, чтобы противостоять криминальным группировкам из других республик, в первую очередь кавказским. Возглавил группировку Андрей Исаев, получивший за большое количество татуировок кличку Роспись.

• Исаев принял в банду Александра Грабера (умер в 1994 году) и Игоря Шилова (умер в 1999), а они привлекли к незаконной деятельности своего знакомого, отслужившего в 16-й бригаде спецназа ГРУ Игоря Жирноклеева. Когда после нескольких покушений Исаев скрылся за границей, Грабер, Шилов и Жирноклеев в 1994 году возглавили таганскую ОПГ, которая вместо борьбы с кавказцами занялась рэкетом и рейдерскими захватами предприятий.

Испанский след

• В сборе доказательств против таганской ОПГ российским правоохранителям помогли испанские коллеги, которые совместно с Интерполом разрабатывали преступную группировку, состоявшую преимущественно из выходцев из России. Основное внимание было сосредоточено на бывшем гендиректоре московского завода «Кристалл» Александре Романове и его супруге, которых испанские правоохранители подозревали в отмывании денег, мошенничестве и вымогательстве.

• В России против Романова были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). Следствие предполагало, что Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на заводские 220 млн рублей необеспеченные векселя двух фирм — ООО «Генеральная инвестиционная корпорация» и ООО «Квант». В 2005 году Романов был арестован, на тот момент учредителями «Генеральной инвестиционной корпорации» были Рабинович и Жирноклеев.

• Отсидев 3,5 года в российской тюрьме, Романов вышел на свободу и скрылся на испанской Мальорке, где привлек внимание полиции своими тратами. В частности, он приобрел отель Mar i Pins и прилегающий к нему дом за €6 млн на побережье курорта Пагуэра. Изучая биографию Романова, испанцы выяснили, что он получил контроль над заводом «Кристалл» благодаря рейдерскому захвату при участии охранного предприятия таганской ОПГ.

• В результате спецоперации Dirieba, проведенной испанской полицией, на острове Мальорка были задержаны Романов и еще несколько представителей «русской мафии». У Романова были найдены компрометирующие письма, связанные с незаконным захватом компанией «Афганец» универмага «Москва», где упоминались имена Рабиновича и Жирноклеева. В 2018 году полученные в результате операции материалы были переданы российской стороне, что помогло пролить свет на деятельность банды. До этого в деле таганской ОПГ было только убийство Валерия Журавлева.

Детали судебного процесса

• Потерпевшими по делу проходят родственники убитых: дочь Валерия Журавлева, жена и дети Алексея Покровского, сын Армена Аванесова и вдова Андрея Бралюка, а также бывшая официантка ресторана, где был убит Дед Хасан, Марьям Бикчурина — в результате стрельбы она получила травму спинного мозга с поражением нижних конечностей и вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.

• В общей сложности суд взыскал с подсудимых в качестве возмещения морального ущерба в адрес потерпевших более 43 млн рублей. Защита обвиняемых посчитала суммы возмещения по гражданским искам потерпевших слишком крупными.

• Адвокаты подсудимых настаивали на том, что приговоры неоправданно суровы, а по ряду обвинений истекли сроки давности. Но в соответствии с российским законодательством, суд вправе не учитывать сроки давности, если речь идет о преступлении, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы. Игорь Жирноклеев в суде отрицал свою вину и ссылался на наличие хронических заболеваний. Его защитник уже заявил, что намерен оспорить приговор.

• В Следственном комитете России отмечают, что расследование уголовного дела в отношении других участников таганской ОПГ продолжается. В числе подозреваемых следователи называют участников группировки Владимира Грекова и Михаила Чуркина, объявленных в международный розыск.