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Спортивные выходные с «Известиями»

Предпоследний тур РПЛ, финал Кубка Гагарина и другие события
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Футбол

Чемпионат России. «Оренбург» – «Краснодар», «Ростов» – «Зенит»

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В предпоследнем туре национального первенства может определиться чемпион. Это произойдет, если «Краснодар» выиграет в гостях у «Оренбурга», а петербургский «Зенит» проиграет на выезде «Ростову». Во всех остальных случаях интрига в борьбе за золото продлится до последнего 30-го тура. В любом случае в ближайшие выходные именно матчи с участием двух лидеров будут ключевыми. По их итогу мы узнаем, кто из пары претендентов на чемпионство подойдет к решающим играм в качестве лидера.

17 мая, 14:00, стадион «Газовик» (Оренбург). 18 мая, 19:00, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Гагарина. Финал. Третий матч. «Трактор» – «Локомотив»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Главное событие всего хоккейного сезона в России в самом разгаре. В финальной серии плей-офф КХЛ сыграно уже два матча. Оба прошли в Ярославле, где местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Теперь команды едут на Урал, где дважды сыграют на домашней арене «Трактора». Первая из этих встреч пройдет уже 17 мая. Серия идет до четырех побед одной из команд и может растянуться до семи матчей.

Операция Гру: в каком состоянии новые претенденты на Кубок Гагарина подошли к финалу
13 мая стартует серия между «Локомотивом» и «Трактором»

17 мая, 16:30, Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова (Челябинск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», КХЛ ТВ, «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Теннис

Женщины. Парный разряд. Турнир WTA-1000 в Риме

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Фото: TASS/Zuma/Fabio Frustaci
Мирра Андреева

Очередной тысячник в теннисном сезоне подходит к концу. На этот раз в столице Италии борьбу за трофей ведет российская пара. 16 мая серебряные призеры Олимпиады-2024 в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют в полуфинале с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Если наши победят, то сутки спустя встретятся в финале с австралийской парой Сторм Хантер и Эллен Перес, либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой и бельгийкой Элисе Мертенс.

16 мая, полуфиналы: 14:30, Андреева/Шнайдер – Эррани/Паолини; 20:00, Кудерметова/Мертенс – Хантер/Перес. 17 мая, 15:00, финал. Стадион «Форо Италико» (Рим, Италия). Прямые трансляции на сайтах WTA

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Полуфинал. Пятый матч. «Зенит» – «Локомотив-Кубань»

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Близок к концу и плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Уже определился первый участник финальной серии, которая начнется в конце мая. Им стал московский ЦСКА, в полуфинале обыгравший по итогам четырех матчей казанский УНИКС. В другом полуфинале сыграно столько же встреч, но до развязки в противостоянии петербургского «Зенита» и краснодарского «Локомотива-Кубани» еще далеко. Счет в серии равный 2:2. Командам предстоит провести минимум две игры. Одна из них состоится 16 мая в Питере.

До третьих побед: что ждать от плей-офф Единой лиги
«Зенит», ЦСКА и УНИКС вряд ли испытают проблемы, «Уралмаш» готов дать бой «Локо»

16 мая, 19:00, стадион «Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей

Кубок Стэнли. Второй раунд. Пятые и шестые матчи

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
ХК «Вашингтон Кэпиталз»

В плей-офф НХЛ подходит к концу второй раунд, по итогам которого должны определиться полуфиналисты Кубка Стэнли. Один из них уже известен — «Эдмонтон Ойлерз» Василия Подколзина выбил по итогам пяти матчей «Вегас Голден Найтс». Еще две серии могут закончиться в ночь на 16 мая по итогам шестых матчей, если «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова, Дмитрия Орлова и Петра Кочеткова выиграет в гостях у «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а «Даллас Старз» Ильи Любушкина и Евгения Дадонова возьмет верх над «Виннипег Джетс» Владислава Наместникова. В противном случае в ночь на 18 мая эти пары ждут шестые матчи. К слову, не исключено, что в ближайших играх за «Каролину» дебютирует еще один россиянин, Александр Никишин. Между тем точно будет шестой матч в серии между «Флоридой Пантерз» Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова и «Торонто Мейпл Лифс». В случае успеха «Флорида» пройдет дальше. Если же победит «Торонто», то в ночь на 19 мая всё решится в последнем седьмом матче. Интересно, что «Торонто» остается последней командой в нынешнем плей-офф, в которой нет ни одного россиянина. Так что в случае ее вылета точно можно будет сказать, что Кубок Стэнли в десятый раз подряд окажется у одного из наших соотечественников.

16 мая: 02:00, Capital One Arena (Вашингтон, США) ; 04:30, Canada Life Centre (Виннипег, Канада). 17 мая: 03:00, Amerant Bank Arena (Санрайз, США); 22:00, Lenovo Center (Роли, США); 23:30, American Airlines Center (Даллас, США)

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