Операция Гру: в каком состоянии новые претенденты на Кубок Гагарина подошли к финалу

У Кубка Гагарина будет новый обладатель — ни «Локомотив», ни «Трактор» ни разу не выигрывали главный трофей за время существования КХЛ. Сейчас это кажется удивительным, особенно учитывая возможности ярославцев на протяжении всех 17 лет. Особенно близки они были к победе в прошлом сезоне, когда катком прошлись по соперникам до финала, но на «Магнитку» сил не хватило. Хватит ли на этот раз?

Разный подход

Впервые за долгое время вопрос с будущим обладателем Кубка Гагарина повис в воздухе — прямо сейчас сложно дать однозначный ответ, отталкиваясь от чисто игровых нюансов. Две лучшие команды лиги на протяжении всего сезона с сентября по май превосходили конкурентов и отличаются друг от друга только стилистически. В остальном у финалистов много общего. Оба к реальному шансу впервые в собственной истории стать чемпионом КХЛ шли поступательно не один год и сейчас находятся на своем пике. В такой ситуации важную роль играют опыт и психология.

В «Локомотиве» работают опытные люди, понимающие, какие выводы надо было сделать из прошлых неудач. Год назад ярославцы не справились с психологическим давлением, подойдя к финалу с «Металлургом» в роли однозначного фаворита, который не имеет права проигрывать. У Игоря Никитина было достаточно времени, чтобы разобрать в теории и скорректировать на практике собственные ошибки.

«Трактор» за этот год тоже вырос во многих отношениях, но челябинцы как команда в такой ситуации еще не находились. Инстинкт убийцы и кубковые знания есть у отдельных игроков «Трактора». Но пока не у команды в целом. В предыдущих сериях команда Бенуа Гру произвела мощное впечатление. Однако с равными по возможностям соперниками по большому счету не сталкивалась. Московское «Динамо» к полуфиналу подошло побитым и истощенным, не сумев поднять свою игру на новый уровень.

Ярославцы пережили второй овертайм седьмого матча серии с «Авангардом» и в ментальном отношении должны находиться в лучшем состоянии. В этом их главный козырь, а не в огненной форме главной звезды команды Александра Радулова или уверенных действиях вратаря Даниила Исаева. Сумеют в «Локомотиве» со второй попытки справиться с нервами — получат решающее преимущество. Снова поплывут — значит, сами себя закопают.

Канадская система

«Локомотив» плавно строил команду много лет — костяк составляют местные воспитанники, которых постепенно вводят в состав и с которыми очень неохотно расстаются. Мощный буст команде дали опытные новички — Байрон Фрэйз и особенно Радулов, но основу всё-таки составляют те игроки, которые выступают за команду не менее трех-четырех сезонов.

«Трактор», напротив, основу нынешней команды заложил в минувшее межсезонье, пригласив канадского тренера Бенуа Гру и нескольких очень крепких по меркам КХЛ игроков — Стивена Кэмпфера, Александра Кадейкина, Андрея Светлакова. А по ходу сезона генеральный менеджер Алексей Волков качественно усилил состав Глотовым, Дэем, Коростелевым, Сафиным.

Гру быстро адаптировался в КХЛ, понял сильные стороны своих игроков и обучил их системе, но в первый сезон в лиге кубок не выигрывал даже Боб Хартли. При всем уважении к наставнику «Трактора» фигура все-таки более весомая. Игорь Никитин же уже давно заслужил свой кубок с «Локомотивом». Путь к трофею с ЦСКА выдался для него непростым, но в Ярославле он уже занял больше времени. Откладывать победу еще на год «Локомотив» не имеет права.

— Хоккеисты «Трактора» здорово проводят сезон в целом и плей-офф в том числе, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник СКА и сборной России Илья Карпухин, который шесть лет выступал за основу челябинцев. — Рад и за город. Челябинск живет хоккеем, люди любят «Трактор» и всегда заполняют трибуны. Они заслужили вживую увидеть у себя дома финал Кубка Гагарина. Тем более «Трактор» в нем не играл 12 лет. Хочется пожелать ему удачи. Есть ли шансы выиграть финал у «Локомотива»?

Сложно сказать. Думаю, финал будет интересным и непростым. Встретятся две системные команды. Будет крайне интересно понаблюдать за их соперничеством. Назвать фаворита трудно. Да, «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат, но «Трактор» стал в нем вторым. Обе команды выиграли свои конференции. И назвать лучшую из них заранее невозможно — это определит финал.

Действительно команды Никитина и Гру полностью заслужили выход в финал, несмотря на то что добрались до него не без трудностей. У «Трактора» и его канадского тренера благодаря смелой работе Алексея Волкова есть все инструменты, чтобы выигрывать первое чемпионство в своей истории. Однако если уральцы в нынешней конфигурации существуют один сезон, то «Локомотив» идет к кубку уже несколько лет, методично совершенствуя свой механизм и грамотно делая работу над ошибками. Возможно, у ярославцев и меньше мастерства, чем у челябинцев. Но у них есть проверенная временем и отлаженная система игры, которая дает результат и не позволяет демонстрировать лучшие качества соперникам.