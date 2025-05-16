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Спрос на поездки по России вырос на 40% в период майских праздников

Исследование: число поездок внутри страны на майские каникулы увеличилось на 40%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В период майских праздников по России оборот гостиниц вырос на 36%, число бронирований стало больше на 20%, чем год назад, а средний чек вырос на 14% и составил 14 724 рубля. Об этом 16 мая «Известиям» сообщили аналитики финтех-компании «ЮMoney» и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

По данным исследования, число поездок внутри страны на майские каникулы увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос пришелся на Санкт-Петербург, Москву, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Кисловодск, Калининград, а также Минск и Брест.

«В среднем туристы отправлялись в путешествие на четверо суток и тратили на аренду жилья 21 880 рублей. Наибольшее число бронирований приходилось на 1 и 8 мая. Средняя арендная ставка в целом по России на эти праздники составила 5470 рублей за сутки», — говорится в исследовании.

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Аналитики добавили, что в Москве туристы арендовали жилье в среднем за 5790 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге – за 5580 рублей, в Сочи – за 5120 рублей, а в Казани — за 6230 рублей.

Кроме того, выяснилось, что в этом году россияне чаще путешествовали спонтанно. По данным аналитиков «ЮKassa», с 1 по 11 мая 2025 года относительно прошлого года оборот автобусных перевозок вырос в три раза, а число покупок билетов выросло больше чем в два раза.

По данным аналитиков, в период майских праздников также вырос спрос на отдых в загородных спортивных и оздоровительных клубах. С 1 по 11 мая год к году оборот платежей спортивных и оздоровительных клубов вырос в два раза, а число платежей в них выросло на 76%, средний чек стал выше на четверть и составил 5625 рублей.

По данным «Суточно.ру», спрос на оздоровительные направления на эти праздники превысил прошлогодние показатели на 45%. Чаще всего люди бронировали жилье на курортах Кавказских Минеральных Вод, в Светлогорске, Горячем Ключе, Сестрорецке, Белокурихе и Старой Руссе.

Ранее, 10 мая, врач-косметолог, дерматовенеролог, соосновательница клиники «Космоэксперт» Оксана Баланова рассказала «Известиям», как бороться с отеками после майских праздников. Она отметила, что в борьбе с отеками может помочь использование масок для лица на основе биоцеллюлозы. В отличие от обычной тканевой маски здесь нет эффекта окклюзии, а само средство очень плотно прилегает к коже, приятно охлаждает ее и одновременно тает на ней, отдавая все полезные вещества.

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