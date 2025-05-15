Украинскую легкоатлетку Бех-Романчук временно отстранили за допинг

Украинскую чемпионку Европы по тройным прыжкам Марину Бех-Романчук временно отстранили за допинг. Об этом 15 мая сообщили на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Решение об отстранении было принято 14 мая. Уточняется, что в допинг-пробе спортсменки специалисты обнаружили запрещенное вещество тестостерон.

Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в 2022 году в тройном прыжке и серебряным призером — в прыжках в длину.

Кроме того, как сообщает «Газета.Ru», Бех-Романчук завоевала золото в 2021 году на чемпионате Европы в помещении в прыжке в длину. Также атлетка принимала участие в Олимпийских играх в 2016, 2020 и 2024 годах.

Ранее, 14 февраля, дисквалифицировали на четыре года победительницу летних Паралимпийских игр в Токио по пауэрлифтингу украинку Марьяну Шевчук за нарушение антидопинговых правил. Уточнялось, что запрещенное вещество обнаружили в пробе еще в июне 2024 года во время соревнований Кубка мира по парапауэрлифтингу в Тбилиси.