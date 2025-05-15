Орбан раскритиковал предложение ЕК ускорить вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 мая призвал к отказу от предложенного Еврокомиссией (ЕК) ускоренного принятия Украины в Евросоюз (ЕС), сославшись на бесповоротность этого процесса.

«Вступление Украины в ЕС черным по белому: они хотят ускорить процесс, но это решение определит будущее Европы. Кнопки отмены нет. Вот почему мы в Венгрии обращаемся к народу. Давайте остановим их сейчас», — написал Орбан в соцсети X (бывш. Twitter).

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 7 мая заявила, что процесс присоединения Украины к ЕС необходимо ускорить. Она также считает, что ЕК усердно работает над этим вопросом. Первые переговоры планируется провести уже в 2025 году.

До этого, 10 марта, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерское правительство считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.