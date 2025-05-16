Плоды Минпросвещения: что будет с не допущенными к учебе детьми мигрантов

Рособрнадзор проанализировал, как реализуется новый порядок зачисления в российские школы детей мигрантов, которые начиная с апреля должны проходить предварительное тестирование по русскому языку. Из 1762 детей проверяющие отсеяли 81% еще на этапе подачи документов, а из тех, кто уже принял участие в тестировании, 39% не справились с заданием. Эксперты подчеркивают, что пока на основе этих данных нельзя делать выводы о том, какую долю детей мигрантов вообще не пустят в школы, но предупреждают, что это может лишь усугубить уже имеющуюся проблему: около 300 тыс. несовершеннолетних иностранцев уже сейчас оказались за пределами образовательного процесса, хотя продолжают жить в России. Как решать эту проблему, разбирались «Известия».

Как проходит тестирование

С апреля Рособрнадзор получил 1762 заявления на участие в этом испытании. Первый мониторинг показал, что 81% заявителей даже не дошел до самого тестирования — им было отказано в принятии документов. Ведомство называет основные причины отказов: предоставление неполного пакета документов, недостоверность сведений в них, а также отсутствие свободных мест в образовательных организациях.

К тестированию допустили 335 детей иностранных граждан, испытания прошли пока всего 44 ребенка. Из них 17 (39%) с заданиями не справились, не показав необходимый уровень владения русским языком.

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Тестирование проходило в 10 регионах России. Указывается, что для поступления в первый класс тестирование проводится только в устной форме, со второго класса добавляется проверка навыков чтения и письма. Чтобы учиться в российских школах, дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов. В первом классе — 10 заданий, в которых ребенок называет свой возраст, адрес, описывает предметы и настроение людей на картинке. Во 2–5-м классах — 20 заданий: ребенок, например, должен прочесть вслух текст про Россию и ответить на несколько вопросов. В 6–9-м классах уже 22 задания, и там уже понадобится пересказать небольшой текст по заданному плану. В 10–11-м классах — 24 задания.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Родители при этом должны подготовить ряд документов, подтверждающих законность представления прав ребенка, законность нахождения его и родителей в России, медицинское заключение об отсутствии у ребенка опасных инфекционных заболеваний, копии документов законных представителей. Все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом на него — они проходят обязательную верификацию.

Пересдать тест можно, но не раньше чем через три месяца, которые отводятся на дополнительное обучение русскому языку.

Что означают данные Рособрнадзора

Директор благотворительного фонда «ПСП» — межрегионального ресурсного центра по миграции и межнациональным отношениям Борис Панич сообщил «Известиям», что данные, опубликованные Рособрнадзором, пока не позволяют судить о том, как на самом деле дети-мигранты пройдут тестирование. Все-таки информации о результатах 44 детей пока статистически недостаточно.

— Основная проблема, с которой столкнулись иностранные граждане при устройстве детей в школу, — неполный пакет представленных документов. Вероятнее всего, это связано с незнанием произошедших изменений в законодательстве — с этого учебного года необходимо дополнительно представлять в школу документы, подтверждающие правовой статус родителей, — предполагает эксперт.

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

По его словам, скорее всего, в большинстве случаев иностранные граждане просто представят в школы необходимые документы, после чего их детей направят на тестирование.

Профессор Государственного университета управления Владимир Волох также замечает, что цифры от Рособрнадзора говорят пока лишь о плохой организационной работе, прежде всего на уровне местных органов государственной власти . Старший научный сотрудник центра экономики непрерывного образования Президентской академии Борис Илюхин также обращает внимание, что требуется время на организационные процессы.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Вместе с тем искренне уверен, что необходимо менять последовательность действий — сначала проводить тестирование и определять перечень корректирующих мероприятий для тех детей, которые его не пройдут, и параллельно проверять документы и обязывать родителей оформить всё как положено, — сказал собеседник «Известий».

Сколько детей мигрантов не учатся

В апреле было опубликовано исследование старшего научного сотрудника центра экономики непрерывного образования Президентской академии Алексея Тищенко о детях-мигрантах в российской школе (имеется в распоряжении «Известий»). Со ссылкой на отчетность общеобразовательных организаций он указал, что в 2024 году в школах учились 179,6 тыс. детей иностранных граждан или лиц без гражданства. То есть с 2021-го их число выросло примерно на 40% — тогда их было 127,9 тыс. человек. Впрочем, пиковое значение пришлось на 2023 год — 181,5 тыс. школьников.

«Также важно учитывать детей с миграционной историей, то есть уже получивших российское гражданство, но которые остаются недостаточно интегрированными в российскую среду. Официальные статистические данные о численности данной категории детей в общеобразовательных организациях отсутствуют», — говорится в исследовании.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Борис Панич указывает, что в российских образовательных учреждениях с учетом детских садов обучается около 210 тыс. детей мигрантов. Но должно быть гораздо больше.

— Статистики о том, сколько всего детей-мигрантов находится в регионе и, соответственно, сколько не охвачено системой образования, в открытом доступе, как правило, нет. По данным, которые МВД и Минпросвещения приводили в середине 2024 и начале 2025 года, в стране находится около 760 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан, — заметил он.

В исследовании Алексея Тищенко говорится, что с учетом возрастной структуры численность иностранных граждан школьного возраста может составлять до 500 тыс. человек, но их охват общеобразовательными организациями составляет всего 35,9%.

Фото: Global Look Press/Alexey Belkin

«Введение запрета на прием в школу детей иностранцев без знания русского языка <...> резко снижает шансы на социализацию и интеграцию в российское общество около 300 тыс. детей, проживающих на территории России. В случае получения российского гражданства (вместе с родителями) они смогут поступить в школы на общих основаниях, при этом продолжительные периоды пропуска учебы осложнят их обучение. В связи с этим целесообразно повысить доступность изучения русского языка как иностранного для детей из семей мигрантов, проживающих на территории России» , — считает автор исследования.

Борис Панич подчеркивает, что логика изменений законодательства, регулирующего поступление детей-мигрантов в школы, понятна. Но тем не менее возникают вопросы.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

— По мнению многих экспертов и практиков, обучающих детей-мигрантов русскому языку, если требования теста для 1–2-го классов выполнить реально, то поступить в старшие классы будет очень и очень сложно, — сказал собеседник «Известий».

Но еще более важный вопрос — что делать с детьми, не прошедшими тест, говорит он.

Что будет с детьми, которых не возьмут в школу

Борис Панич отмечает, что в приказе Минпросвещения об утверждении порядка тестирования говорится: «Предлагается пройти дополнительное обучение русскому языку» . Повторное тестирование возможно через три месяца.

— При этом на данный момент не создано никаких механизмов для этого «дополнительного обучения», а по мнению экспертов, есть большая вероятность, что это будут платные курсы. Фактически это означает, что за бортом системы образования окажется значительное количество детей-мигрантов, — уверен эксперт.

Научный руководитель АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» кандидат педагогических наук Ольга Коровина отмечает, что еще в 2023–2024 годах в ряде регионов стали практиковать тестирования и проверки документов для детей мигрантов. Федеральным основанием чаще всего служил пункт о необходимости подтвердить владение русским языком или представить документы об эквивалентном образовании.

Фото: ТАСС/Олег Елков

— На практике в некоторых регионах для детей, не владеющих русским языком на достаточном уровне, создаются отдельные классы или курсы при школах — так называемые адаптационные классы, — сказала она «Известиям». — Но эти программы не являются единообразно закрепленными на федеральном уровне и напрямую зависят от возможностей и инициатив местных властей. Официального всеобъемлющего плана на федеральном уровне не представлено, и если региональная система образования не предлагает никаких адаптационных механизмов, дети часто остаются за рамками школы.

Альтернативой для родителей могут быть частные образовательные организации, школы при посольствах, если таковые имеются, либо НКО и благотворительные фонды, которые занимаются вопросами обучения и языковой адаптации детей мигрантов. Но их ресурсы очень ограничены, замечает Ольга Коровина.

Она отмечает, что эксперты, в том числе представители Совета по правам человека, уже указывали на эту проблему: если государство не примет дополнительных мер, может усилиться социальная напряженность, поскольку дети, оказавшиеся вне системы образования, представляют группу риска с точки зрения асоциального поведения и дальнейшей маргинализации. По ее словам, это может напрямую повлиять на социальную стабильность в регионах. Возникнут и правовые и гуманитарные риски: по российским законам и в связи с международными обязательствами Россия должна обеспечивать доступ к образованию всем детям, находящимся на ее территории.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— На сегодняшний день требуется государственное регулирование этой ситуации. Детей нужно вовлекать в российскую культуру, включать в социальные связи, расширять социальные контакты, то есть интегрировать в российский социум, — также заявил «Известиям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Олег Федоров. — Есть и педагогические проблемы — учителя зачастую не владеют методикой обучения инофонов.

Борис Панич полагает, что какая-то часть из этих детей, возможно, вернется к себе на родину. Но многие останутся в России: будут помогать родителям по работе, в воспитании младших детей, а может, и просто находиться дома или на улице.

— Важно, что они окажутся не охваченными механизмами языковой и социокультурной адаптации, со всеми вытекающими отсюда рисками , — подчеркнул он. — А образовательные учреждения — идеальное место для такой адаптации.

Эксперт считает, что помочь могли бы бесплатные курсы для детей с недостаточным уровнем знания русского языка , которые помогли бы им сдать тест и затем учиться в школе. От этого выиграют все, уверен Борис Панич.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

— Даже если после окончания школы такие дети вернутся к себе на родину, они всё равно будут проводниками русского языка и культуры в своих странах, — подчеркнул он.

Борис Илюхин полагает, что создание специальных языковых курсов могло бы быть профинансировано за счет средств от покупки патентов мигрантами.

Владимир Волох напоминает, что сейчас в пяти регионах России Федеральным агентством по делам национальностей реализуется пилотный проект по созданию центров адаптации. В них в том числе проводится месячный бесплатный курс для мигрантов. В остальные субъекты РФ направлены методические рекомендации по организации социально-культурной адаптации иностранных граждан. К работе по адаптации относится и сдача экзамена по русскому языку детьми мигрантов, заметил эксперт.

На момент публикации в Минпросвещения и Федеральном агентстве по делам национальностей не ответили на запросы «Известий» о работе с детьми, которых не допустили до обучения в российских школах.