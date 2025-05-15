Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Конья и ощущалось в Анкаре, где находится украинская делегация. Об этом 15 мая сообщил турецкий телеканал TRTHaber со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

В этот день в Анкаре проходила встреча украинской делегации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Стамбуле 15 мая запланированы первые за три года прямые переговоры делегаций РФ и Украины.

Как уточнил канал, землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано 15 мая в 15:46 в районе Кулу провинции Конья. Сейсмическая активность произошла на глубине 18,73 км. Подземные толчки ощутили жители не только Коньи, но и близлежащих провинций, включая Анкару. В данный момент в городе находится делегация переговорщиков Украины, прибывшая в Турцию на переговоры с представителями России.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на странице в соцсети X (бывш. Twitter), что «все подразделения AFAD и других ведомств немедленно приступили к проверке ситуации в пострадавшем районе».

«На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Желаю скорейшего восстановления всем, кого затронуло землетрясение», — добавил министр.

13 мая сообщалось о землетрясении в крупном вулканическом районе Флегрейские Поля в Италии. Его магнитуда достигла 4,4. Подземный толчок обнаружили к западу от Неаполя.