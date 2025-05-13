В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в крупном вулканическом районе Флегрейские поля в Италии. Об этом 13 мая сообщили на сайте Национального института геофизики и вулканологии страны (INGV).
Отмечается, что подземный толчок был зафиксирован к западу от Неаполя в 12:07 по местному времени (13:07 мск), эпицентр находился на глубине 3 км.
В близлежащих к сейсмособытию районах было приостановлено движение поездов, проводится проверка путей на предмет повреждений, сообщил железнодорожный оператор порталу Mattino.
По данным издания, после землетрясения некоторые школы в Неаполе, Поццуоли и пригородах были эвакуированы.
Сильная сейсмическая активность в Италии также наблюдалась в середине марта. Тогда землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в 16 км к юго-западу от Неаполя.
На следующий день, 14 марта, землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано у побережья Сан-Никандро-Гаргаринко. После этого подземного толчка специалисты заметили еще семь землетрясений магнитудой от 2,0 до 3,8 в том же районе.