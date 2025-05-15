СМИ сообщили о риске роста дефицита бюджета США до $5,2 трлн из-за проекта Трампа

Усиление налоговых сокращений в США, инициированное президентом страны Дональдом Трампом, может привести к повышению дефицита госбюджета до $5,2 трлн. Об этом 15 мая сообщило агентство Bloomberg.

«Анализ Комитета по ответственному исполнению федерального бюджета показывает, что продление новых льгот на целое десятилетие приведет к совокупному увеличению дефицита до $5,2 трлн», — говорится в материале.

Уточняется, что сам проект обойдется казне в $3,8 трлн.

В статье указывается, что годовой дефицит США в последние годы составлял около $2 трлн, или более 6% от ВВП.

По оценкам брокерских компаний, за счет налоговых сокращений законодательство «значительно» расширит бюджетный дефицит в краткосрочной перспективе — на 0,2% от ВВП в 2025 финансовом году и примерно на 0,9% ВВП в 2026-м.

Так, соотношение долга к ВВП приблизится к «рекордно высокому уровню» за четыре года.

27 апреля Трамп заявил, что подоходный налог для граждан США может быть снижен или полностью отменен. Американский лидер подчеркнул, что основные меры по снижению налогов будут направлены на людей, зарабатывающих менее $200 тыс. в год.