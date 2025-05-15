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СМИ сообщили о риске роста дефицита бюджета США до $5,2 трлн из-за проекта Трампа

Bloomberg: из-за проекта Трампа дефицит бюджета США может вырасти до $5,2 трлн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Усиление налоговых сокращений в США, инициированное президентом страны Дональдом Трампом, может привести к повышению дефицита госбюджета до $5,2 трлн. Об этом 15 мая сообщило агентство Bloomberg.

«Анализ Комитета по ответственному исполнению федерального бюджета показывает, что продление новых льгот на целое десятилетие приведет к совокупному увеличению дефицита до $5,2 трлн», — говорится в материале.

Уточняется, что сам проект обойдется казне в $3,8 трлн.

В статье указывается, что годовой дефицит США в последние годы составлял около $2 трлн, или более 6% от ВВП.

По оценкам брокерских компаний, за счет налоговых сокращений законодательство «значительно» расширит бюджетный дефицит в краткосрочной перспективе — на 0,2% от ВВП в 2025 финансовом году и примерно на 0,9% ВВП в 2026-м.

Так, соотношение долга к ВВП приблизится к «рекордно высокому уровню» за четыре года.

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27 апреля Трамп заявил, что подоходный налог для граждан США может быть снижен или полностью отменен. Американский лидер подчеркнул, что основные меры по снижению налогов будут направлены на людей, зарабатывающих менее $200 тыс. в год.

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