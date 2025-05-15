Дело Гусейна Гасанова. За что скандальному блогеру грозит колония

Видеоблогер и скамер Гусейн Гасанов объявлен в международный розыск. 14 мая суд выдал постановление о его заочном аресте. В чем обвиняют Гасанова и чем он запомнился публике — в досье «Известий».

В чем обвиняют Гасанова

• Гусейна Гасанова обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере, добытых преступным путем (ст. 174 п. «б» ч. 4 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Формулировка «особо крупный размер» применяется в тех случаях, когда в сделках по отмыванию денег фигурирует сумма более 6 млн рублей.

• По версии следствия, в 2019–2021 годах блогер уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. Будучи индивидуальным предпринимателем, часть доходов от спонсоров розыгрышей, покупателей мотивационных курсов и прогнозов ставок на спорт Гасанов выводил из-под налогообложения, получая средства на свои лицевые счета и счета родственников. Также блогеру удалось легализовать 20 млн рублей через снятие наличных и переводы денег на различные счета.

• В ноябре 2023 года Лига безопасного интернета обратилась в МВД с просьбой провести проверку деятельности Гасанова в связи с возможным мошенничеством и рекламой онлайн-казино. За два года до этого пресса уличила блогера в «продаже воздуха»: он запустил курсы «Мышление миллионера», где обещал научить зарабатывать и закрывать кредиты. Участие в курсе стоило до 13,4 тыс. рублей (минимальная зарплата на тот момент составляла, 12,792 рубля. — Ред.). Один из блогеров, оплативших тот курс, позже заявил, что разработка продукта была крайне низкого качества, доступ к курсу открылся позже обещанного срока, а информация из курса оказалась бесполезной. В 2023 году Гасанов был включен в «черный список» блогеров и агентств России.

• В 2024 году Федеральная налоговая служба наложила арест на имущество Гасанова за неуплату налоговой задолженности. Были арестованы автомобили Chevrolet Tahoe и Rolls-Royce Cullinan, чью начальную стоимость ФНС определила в 7 млн и 35 млн рублей соответственно, а также помещение площадью 123,8 кв.м в 1-м Красногвардейском проезде, которое ведомство оценило в 70 млн рублей.

• В июне прошлого года счета Гасанова были заморожены, его компании были закрыты из-за задолженностей перед ФНС, а сам блогер, по словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, подался в бега. Позднее арест с имущества Гасанова был снят, а ведомство отозвало иск. По данным следствия, с февраля 2025 года блогер постоянно проживает за границей. Сам Гасанов прокомментировал сообщения о своем заочном аресте, заявив 14 мая, что «вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году».

Кто такой Гасанов

• Уроженец Санкт-Петербурга Гусейн Гасанов изначально прославился своими юмористическими роликами в соцсетях. Во время учебы в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете он играл в КВН. Этот опыт помог ему легко находить язык с разными людьми и чувствовать себя уверенно перед камерой. После окончания университета отец передал ему управление ресторанным бизнесом, но такая работа Гасанова не увлекла, и уже через год он переехал в Москву, чтобы стать блогером. Гасанов начинал с коротких роликов с розыгрышами, позже снимался в клипах российских певиц, в фильмах и сериалах.

• У Гасанова более 30 млн подписчиков. Некоторые его ролики представляли собой провокационные нарушения общественного порядка и дорожного движения. У блогера был солидный автопарк, который включал Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz G 350 Bluetec, Rolls-Royce Ghost, Toyota Alphard и Mercedes-Benz S 560 4Matic.

• В 2017 и 2018 годах Гасанову присваивали награду «Блогер года», он даже стал участником встречи блогеров с президентом России Владимиром Путиным. В сентябре 2022 года Гасанов выехал из России через границу с Грузией. С июля 2024 года блогер постоянно проживает за рубежом и отрицает, что «сбежал» из России из-за долгов по налогам, утверждая, что он «живет там, где ему хочется».

Скандалы

• В марте 2019 года Гасанов разыграл автомобиль Mercedes G-Class Gelandewagen среди своих подписчиков в соцсети Instagram (признана экстремистской и запрещена в России). Розыгрыш обеспечил блогеру десятки миллионов просмотров. Победителем была объявлена 17-летняя украинка Анастасия Хавруцкая. Позднее выяснилось, что за разыгранным автомобилем числились три владельца, три ДТП и неоплаченные штрафы на сумму 9,5 тыс. рублей. Момент вручения приза блогер записал на видео и разместил в своих соцсетях.

• Ролики Гасанова нередко привлекали внимание правоохранителей. В том же 2019 году блогера пообещали привлечь к ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения в Самаре, где Mercedes-Benz G63 Гасанова и сопровождавшая его колонна из 11 автомобилей устроили гонки, демонстративно пересекая сплошную разметку и выезжая на встречную полосу.

• 9 мая 2020 года Gelendwagen блогера остановили за езду с автоматически скрываемыми номерами. Сотрудники ДПС обнаружили у Гасанова 714 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и лишили его водительских прав на три месяца. Позднее блогер вновь попал в поле зрения правоохранителей, когда перекрасил свою Toyota Land Cruiser 200 в цвета Следственного комитета России. Гасанова обязали убрать все знаки ведомства со своего авто.

• В 2021 году блогера остановили в Москве, когда он, находясь за рулем Lamborghini Urus, записывал очередной ролик. Гасанову предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения, но он отказался. В результате его оштрафовали на 30 тыс. рублей за пьяную езду и лишили прав на полтора года.