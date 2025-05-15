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Правительство РФ выделит на IT-ипотеку дополнительно 61 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России на IT-ипотеку выделят дополнительно 61 млрд рублей. Об этом 15 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Благодаря продолжению государственного финансирования специалисты ИТ-компаний и их семьи смогут решить свои жилищные вопросы», — заявил Мишустин.

Уточняется, что взять ипотеку смогут специалисты из сферы IT в возрасте до 50 лет включительно. При этом ставка кредита составит до 6% годовых, максимальный размер же субсидируемого государством займа — 9 млн рублей.

Кроме того, оформить в ипотеку можно будет как квартиру в строящемся доме, так и готовое жилье. Помимо этого программа будет действовать и в случае индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Сообщается, что программа льготной ипотеки для сотрудников IT-отрасли была запущена в 2022 году. За это время порядка 84 тыс. специалистов купили жилье по выгодным условиям.

Безлимит на всё: Минцифры изменило порядок выдачи IT-ипотеки
Льготная программа стала еще доступнее

Сбербанк 12 мая принял решение отменить комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на «Домклик». Уточнялось, что изменения коснутся программ «Семейная ипотека», «Ипотека для ИТ», Дальневосточной и Арктической ипотек.

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