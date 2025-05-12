«Сбер» отменил комиссию для застройщиков по программам льготной ипотеки

Сбербанк отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации «Известиям» 12 мая.

«Сбер» отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на «Домклик». Изменения заработают с 13 мая и коснутся программ «Семейная ипотека», «Ипотека для ИТ», «Дальневосточная и Арктическая ипотека», — добавили там.

Ранее в этот день ВТБ также отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов. Остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остались без изменений. Отмечалось, что решение принято в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина, направленной на повышение доступности жилья для российских семей.

До этого, 17 апреля, стало известно, что в России подскочил средний срок выданных ипотечных кредитов. Только за февраль показатель увеличился на пять месяцев и приблизился к рекордным 26 годам, следует из данных Центробанка РФ.