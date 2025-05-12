ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по ипотеке с господдержкой
ВТБ первым на рынке отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов. Решение действует с понедельника, 12 мая, рассказали в пресс-службе банка.
«Решение принято в поддержку инициативы президента РФ, направленной на повышение доступности жилья для семей», — пояснили в ВТБ и призвали другие банки, работающие с господдержкой, последовать примеру.
Остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, остаются без изменений.
По словам заместителя президента-председателя правления банка Георгия Горшкова, «для стабильных и равномерных выдач льготной ипотеки необходима единая и прозрачная система для всего рынка». «Мы надеемся на скорейшее принятие регуляторных решений, которые позволят сохранить объемы продаж и поддержать строительную отрасль, обеспечив семьям возможность приобрести собственное жилье», — добавил он.
Ранее ВТБ предложил комплекс мер для поддержания объемов выдач льготной ипотеки в связи с отменой обязательных комиссий по господдержке. Среди них — увеличение для банков размера субсидии по всем льготным программам и ее авансирование, а также отмена макропруденциальных надбавок для новых выдач и роспуск ранее созданного макропруденциального буфера, уточнили в банке. В ВТБ рассчитывают, что эти предложения будут учтены при выработке окончательного решения регулятором и правительством.
По итогам четырех месяцев 2025 года ипотека с господдержкой заняла в ВТБ почти 95% от общего объема выдач жилищных кредитов.