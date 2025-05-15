Рябков назвал восстановление отношений между РФ и США трудоемким процессом

Восстановление отношений между Россией и США представляет собой крайне сложный и трудоемкий процесс. Об этом 15 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«К сожалению, за последние годы усилиями предшественников [президента США Дональда] Трампа отношения были приведены в состояние близкое к полному коллапсу. Выводить их из этого состояния очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, контакт президентов — слишком ответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией», — приводит его слова «РИА Новости».

Рябков также подчеркнул, что, хотя вопрос Украины имеет большое значение, он не является единственным фактором, который будет учитываться при планировании контактов между Россией и США.

Кроме того, по его словам, для подготовки встречи лидеров двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа, необходимо соблюдение ряда условий.

9 мая российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что в отношениях РФ и США наметились позитивные моменты, однако всё равно потребуется время на их восстановление.

По его словам, в «нынешнее турбулентное время» страны, опираясь на опыт Второй мировой войны, когда государства с разными политическими системами объединились против одного врага, должны восстановить нормальное взаимодействие для поддержания мировой стабильности.