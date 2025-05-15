Реклама
Прямой эфир
Мир
Переговоры России и Украины в Стамбуле перенесли на вторую половину дня
Мир
Израиль согласился возобновить доставку гуманитарной помощи в Газу
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили два БПЛА ВСУ над территорией РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Экономика
Объем продаж в онлайн-торговле снизился в два раза из-за сбоев в интернете
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Мир
Французский политик заявил о нежелании Трампа видеть Зеленского на саммите НАТО
Мир
Рютте призвал НАТО развивать оборонную промышленность на фоне успехов России
Мир
Сийярто призвал Брюссель не мешать переговорам между РФ и Украиной в Стамбуле
Мир
В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии
Мир
Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму
Мир
В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Мир
Захарова заявила о развитии РФ, несмотря на различные трудности от Запада
Мир
Минюст США выразил желание депортировать ученую Петрову вопреки мнению суда
Общество
В Минтруде положительно оценили распределение праздничных дней в 2026 году

Рябков назвал восстановление отношений между РФ и США трудоемким процессом

Рябков: восстановление отношений между Россией и США — очень трудоемкое дело
0
EN
Фото: TASS/Zuma/Glen Johnson
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Восстановление отношений между Россией и США представляет собой крайне сложный и трудоемкий процесс. Об этом 15 мая заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«К сожалению, за последние годы усилиями предшественников [президента США Дональда] Трампа отношения были приведены в состояние близкое к полному коллапсу. Выводить их из этого состояния очень трудоемкое и сложное дело. Мы не имеем права на ошибку, контакт президентов — слишком ответственная тема, чтобы здесь заниматься какой-то импровизацией», — приводит его слова «РИА Новости».

Рябков также подчеркнул, что, хотя вопрос Украины имеет большое значение, он не является единственным фактором, который будет учитываться при планировании контактов между Россией и США.

Кроме того, по его словам, для подготовки встречи лидеров двух стран, Владимира Путина и Дональда Трампа, необходимо соблюдение ряда условий.

Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе
Почему добиться прекращения огня к Пасхе вряд ли удастся и когда возможна встреча Путина и Трампа

9 мая российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что в отношениях РФ и США наметились позитивные моменты, однако всё равно потребуется время на их восстановление.

По его словам, в «нынешнее турбулентное время» страны, опираясь на опыт Второй мировой войны, когда государства с разными политическими системами объединились против одного врага, должны восстановить нормальное взаимодействие для поддержания мировой стабильности.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025