Посол Дарчиев отметил появление позитивных моментов в отношениях РФ и США

В отношениях России и США наметились позитивные моменты, однако всё равно потребуется время на их восстановление. Об этом 9 мая сообщил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Время требует восстановления нормальных отношений России и США и общей ответственности за безопасность в мире», — заявил Дарчиев в ходе мероприятия в посольстве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

По его словам, в «нынешнее турбулентное время» страны, опираясь на опыт Второй мировой войны, когда государства с разными политическими системами объединились против одного врага, должны восстановить нормальные отношения для поддержания мировой стабильности.

«Отрадно, что в этом плане обозначились позитивные моменты, позволяющие, отталкиваясь от боевого союзничества наших стран в те далекие военные годы, преодолеть накопившееся в предшествующий период токсичное наследие», — сказал посол.

Кроме того, Дарчиев отметил, что 80-я годовщина Победы в ВОВ важна для всего мира. Он добавил, что российские и американские военнослужащие сражались тогда «плечом к плечу». Посол подчеркнул, что этот подвиг необходимо помнить, чтобы не допустить возрождения фашизма.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 9 мая сообщил о том, что российские дипломаты планируют проведение новых консультаций РФ и США по восстановлению работы посольств. Он отметил, что есть понимание, что в данном направлении наметился прогресс.