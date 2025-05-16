16 мая — День биографов: история и традиции праздника

Ежегодно 16 мая в России и мире отмечают День биографов — тех, кто занимается написанием биографий и исследованием жизни выдающихся личностей, оказавших влияние на культуру, науку и общество. Этот праздник также напоминает о том, как важна память о прошлом и как она формирует наше настоящее. В 2025 году дата выпадает на пятницу. Как она появилась, кого и как поздравлять — читайте в материале «Известий».

День биографов – 2025: история профессии, когда появился праздник

День биографов носит неофициальный характер, он был учрежден Международной федерацией биографов и автобиографов в 2010 году. Дата была выбрана в честь первой встречи английского писателя и литературного критика Сэмюэла Джонсона с его биографом Джеймсом Босуэллом 16 мая 1763 года в одном из книжных магазинов Лондона.

Впоследствии Босуэлл на протяжении 30 лет записывал фразы, произнесенные Джонсоном, следуя за ним практически по пятам. Результатом их взаимодействия стала публикация двухтомной «Жизни Сэмюэла Джонсона» в 1791 году, которая остается популярной по сей день и считается многими литературными критиками величайшей биографией на английском языке.

Само слово «биография» происходит от древнегреческих слов βίος («жизнь») и γράφω («пишу») и означает жизнеописание человека, созданное другим лицом или группой лиц. Ее цель — помочь глубже понять личность и достижения главного героя.

Первые биографии появились еще в античности. Одним из первых известных биографов был древнегреческий философ Плутарх, сопоставлявший в своих «Сравнительных жизнеописаниях» судьбы греческих и римских деятелей.

Благодаря неутомимому труду биографов до наших дней дошли подробные сведения о жизни великих людей, а также нравах и обычаях разных эпох.

В русской литературе яркими представителями этой профессии стали мемуаристы Павел Анненков, изучавший биографию и творчество Александра Пушкина, и Павел Бирюков — крупнейший биограф Льва Толстого.

Современные технологии позволили значительно упростить процесс написания биографий. Многие авторы используют цифровые архивы и онлайн-ресурсы для исследования фактов и событий из жизни своих героев.

Традиции празднования Дня биографов — как отмечают в России и мире

Празднование Дня биографов включает в себя различные мероприятия, направленные на популяризацию биографического жанра. В библиотеках и книжных издательствах проходят лекции, мастер-классы и выставки, посвященные известным биографам и их произведениям.

В России 16 мая проходят литературные вечера, встречи с писателями и биографами, а также презентации новых книг. Библиотеки организуют тематические выставки, где можно ознакомиться с произведениями известных авторов, работающих в этом жанре.

В социальных сетях активно обсуждаются биографии великих людей, проводятся онлайн-конкурсы и викторины.

В мире также проводятся аналогичные мероприятия. В ряде стран популярны конкурсы на лучшее биографическое произведение, что способствует развитию этого жанра и поддерживает молодых авторов. Организуются публичные лекции о жизни известных личностей, фестивали биографии.

День биографов: кого и как поздравлять 16 мая

В этот день принято поздравлять профессиональных биографов, писателей, историков, журналистов, исследователей, студентов гуманитарных специальностей, а также всех тех, кто увлекается изучением жизней выдающихся людей. «Известия» подготовили несколько примеров, как это можно сделать:

«Поздравляем вас с Днем биографов! Пусть ваши исследования вдохновляют читателей, а каждая написанная страница становится вкладом в сохранение памяти о великих людях!»

«Уважаемые биографы! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам удачи в раскрытии тайн жизни выдающихся личностей и вдохновения для новых творений!»

«Поздравляем вас с Днем биографов! Пусть ваша работа приносит радость и открывает новые горизонты для понимания истории и культуры!»

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