Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
«Эксмо» отправило партнерам список книг с пропагандой ЛГБТ для изъятия из продажи
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»
Сюжет:

16 мая — День биографов: история и традиции праздника

День биографов отметят в России 16 мая
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ежегодно 16 мая в России и мире отмечают День биографов — тех, кто занимается написанием биографий и исследованием жизни выдающихся личностей, оказавших влияние на культуру, науку и общество. Этот праздник также напоминает о том, как важна память о прошлом и как она формирует наше настоящее. В 2025 году дата выпадает на пятницу. Как она появилась, кого и как поздравлять — читайте в материале «Известий».

День биографов – 2025: история профессии, когда появился праздник

День биографов носит неофициальный характер, он был учрежден Международной федерацией биографов и автобиографов в 2010 году. Дата была выбрана в честь первой встречи английского писателя и литературного критика Сэмюэла Джонсона с его биографом Джеймсом Босуэллом 16 мая 1763 года в одном из книжных магазинов Лондона.

Впоследствии Босуэлл на протяжении 30 лет записывал фразы, произнесенные Джонсоном, следуя за ним практически по пятам. Результатом их взаимодействия стала публикация двухтомной «Жизни Сэмюэла Джонсона» в 1791 году, которая остается популярной по сей день и считается многими литературными критиками величайшей биографией на английском языке.

Само слово «биография» происходит от древнегреческих слов βίος («жизнь») и γράφω («пишу») и означает жизнеописание человека, созданное другим лицом или группой лиц. Ее цель — помочь глубже понять личность и достижения главного героя.

Царица эпизода: умерла актриса Нина Гребешкова
Вдова Леонида Гайдая в детстве мечтала быть учительницей

Первые биографии появились еще в античности. Одним из первых известных биографов был древнегреческий философ Плутарх, сопоставлявший в своих «Сравнительных жизнеописаниях» судьбы греческих и римских деятелей.

Благодаря неутомимому труду биографов до наших дней дошли подробные сведения о жизни великих людей, а также нравах и обычаях разных эпох.

В русской литературе яркими представителями этой профессии стали мемуаристы Павел Анненков, изучавший биографию и творчество Александра Пушкина, и Павел Бирюков — крупнейший биограф Льва Толстого.

Современные технологии позволили значительно упростить процесс написания биографий. Многие авторы используют цифровые архивы и онлайн-ресурсы для исследования фактов и событий из жизни своих героев.

Традиции празднования Дня биографов — как отмечают в России и мире

Празднование Дня биографов включает в себя различные мероприятия, направленные на популяризацию биографического жанра. В библиотеках и книжных издательствах проходят лекции, мастер-классы и выставки, посвященные известным биографам и их произведениям.

В России 16 мая проходят литературные вечера, встречи с писателями и биографами, а также презентации новых книг. Библиотеки организуют тематические выставки, где можно ознакомиться с произведениями известных авторов, работающих в этом жанре.

В социальных сетях активно обсуждаются биографии великих людей, проводятся онлайн-конкурсы и викторины.

Аристократ смятенного духа: он пытался напугать Льва Толстого
Хаос и гармония в жизни и творчестве Леонида Андреева

В мире также проводятся аналогичные мероприятия. В ряде стран популярны конкурсы на лучшее биографическое произведение, что способствует развитию этого жанра и поддерживает молодых авторов. Организуются публичные лекции о жизни известных личностей, фестивали биографии.

День биографов: кого и как поздравлять 16 мая

В этот день принято поздравлять профессиональных биографов, писателей, историков, журналистов, исследователей, студентов гуманитарных специальностей, а также всех тех, кто увлекается изучением жизней выдающихся людей. «Известия» подготовили несколько примеров, как это можно сделать:

«Поздравляем вас с Днем биографов! Пусть ваши исследования вдохновляют читателей, а каждая написанная страница становится вкладом в сохранение памяти о великих людях!»

«Уважаемые биографы! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам удачи в раскрытии тайн жизни выдающихся личностей и вдохновения для новых творений!»

«Поздравляем вас с Днем биографов! Пусть ваша работа приносит радость и открывает новые горизонты для понимания истории и культуры!»

Ранее «Известия» рассказали, когда и как отмечают Всемирный день травматолога.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025