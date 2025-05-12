Царица эпизода: умерла актриса Нина Гребешкова
На 95-м году жизни скончалась актриса Нина Гребешкова. Она сыграла более сотни ролей в кино, и хотя среди них не было, пожалуй, ни одной сколько-нибудь крупной, всё же запомнилась и полюбилась миллионам зрителей, поскольку каждый эпизод с ее участием был ярким, для каждого проходного персонажа она умела найти неповторимые штрихи, цеплявшие зрительские эмоции. Главные страницы биографии актрисы вспоминают «Известия».
Из рабочей семьи
Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве в самой простой семье: ее отец, Павел Александрович, был рабочим-маляром, мать, Екатерина Ивановна, — портнихой. В семье уже было двое сыновей — Нина стала младшей, всеобщей любимицей. Ей с первого класса понравилось учиться в школе, но учебу прервала война: в 1941 году отец будущей актрисы ушел на фронт, а мать с тремя детьми отправилась в эвакуацию в деревню Сурьмино Пензенской области. Девочке повезло: вместе с ними среди эвакуированных оказались педагоги Академии имени Фрунзе, которые взяли на себя обучение бежавших от войны школьников. Поэтому учебу в эвакуации Нина Гребешкова вспоминала с удовольствием. Именно там она укрепилась в своем желании стать школьной учительницей, о чем мечтала с самых ранних лет.
Мечту детства радикально изменил случай. В 10-м классе, уже вернувшись из эвакуации в Москву, Нина пришла на день рождения к подруге Маше Луговской, дочери известного поэта Владимира Луговского. Услышав, как Нина выразительно исполняет стихи, Луговский посоветовал ей попробовать себя на актерском поприще. Увлеченная его рассказами об актерской профессии, Нина Гребешкова сделала новый, на сей раз окончательный, выбор профессии.
Как вспоминала позднее Гребешкова, в год ее поступления конкурс во ВГИК составлял около 100 человек на место. Однако обаятельную улыбчивую Нину комиссия заметила сразу: в вуз она попала с первой попытки, попав в мастерскую Владимира Белокурова. Уже во время учебы она получила свою первую эпизодическую роль девочки Нади Вороновой в картине Константина Юдина «Смелые люди». Роль девочки далась Нине легко. Впоследствии невысокой худенькой актрисе не раз довелось играть подростков — по мнению режиссеров, Гребешкова в подобных ролях была очень убедительна.
Кино и семья
За время учебы Нина Гребешкова сыграла несколько небольших киноролей, в том числе в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности», где работала на съемочной площадке со звездами советского кино Сергеем Ромодановым и Мариной Ладыниной. В 1956 году Гребенщикова получила одну из главных ролей — комсомолки Раи — в фильме «Беспокойная весна», а в 1960-м, круто изменив свое амплуа, — в военной драме «Нормандия – Неман». Молодой актрисе прочили большой успех. Однако встреча с будущим мужем, режиссером Леонидом Гайдаем, который познакомился с Гребешковой еще во ВГИКе, стала для нее определяющей.
Они познакомились в самом начале учебы во ВГИКе, куда поступили почти одновременно. Поначалу Нина не обращала на Гайдая особого внимания. Яркая и обаятельная, она была популярна среди студентов и коллег по съемочной площадке, но надежды ухажерам не давала и о замужестве не думала: кинокарьера была для нее гораздо важнее. Гайдай же казался ей человеком с другой планеты: он был на восемь лет старше девушки, к тому же фронтовиком, и, как позднее вспоминала актриса, в первые годы учебы она очень стеснялась его и всё больше молчала в его обществе, боясь сказать какую-нибудь глупость. Всё изменилось, когда Гайдай пригласил будущую супругу в свою студенческую постановку «Отца Горио» Бальзака, дав ей роль дочери Горио. С тех пор они стали регулярно общаться на репетициях, затем молодой режиссер стал провожать ее домой — и постепенно всё же сумел растопить сердце неприступной насмешницы. В 1953 году Гайдай сделал ей предложение. Свадьба была скромной, поселились молодые в небольшой квартирке Нининых родителей. Въехать в собственную трехкомнатную квартиру они смогли лишь через несколько лет.
Кадр из фильма режиссера Ивана Пырьева «Испытание верности»
После свадьбы Нине пришлось взять на себя заботу о муже: талантливый режиссер был совершенно беспомощен в быту, и все заботы — от приготовления страдавшему язвой желудка Гайдаю диетического овсяного киселя до ремонта семейного автомобиля — взяла на себя молодая жена. Времени на крупные кинороли категорически не хватало — зато Леонид Гайдай с удовольствием снимал жену в небольших и эпизодических ролях практически в каждой своей картине. Она сыграла врача психиатрической больницы в «Кавказской пленнице», жену Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке», жену инженера Брунса в «Двенадцати стульях», тетю Клаву в «Спортлото-82». Каждая картина Гайдая становилась советским блокбастером — и Нина Гребешкова, умевшая создавать яркие запоминающиеся образы даже в небольших ролях, завоевала заслуженную популярность у зрителей и режиссеров, регулярно приглашавших ее на небольшие роли, которые ей так хорошо удавались.
Вся жизнь — в профессии
В 1993 году, после скоропостижной смерти Леонида Гайдая от тромбоэмболии легочной артерии, Нина Гребешкова сосредоточилась на помощи единственной дочери в воспитании внучки — и продолжила работать как в кино, так и на сцене. Она стала настоящей кинематографической долгожительницей: уже в возрасте за 70 снималась в эпизодах сериалов «Сыщики», «Каменская», «Хроники убойного отдела», «Звезда эпохи». В 2013 году Нина Гребешкова сыграла эпизодическую роль в фильме «Легенда № 17», а в 2016-м Николай Лебедев пригласил ее на роль пожилой пассажирки самолета в «Экипаж». В 2020 году, уже отметив 90-летний юбилей, Нина Гребешкова снялась в эпизоде сериала «Содержанки».
Сама актриса никогда не стеснялась своего неофициального звания королевы эпизода. По ее словам, сыграть небольшую роль ничуть не проще, чем масштабную, и требуется приложить немало труда и таланта, чтобы подобная роль осталась в памяти зрителей.
В последние годы Нина Гребешкова редко появлялась на публике, предпочитая проводить время на своей даче под Звенигородом, занимаясь садом и кошками и редко попадая в светскую хронику. Она появлялась лишь на премьерах, связанных с именем супруга. 10 мая 2025 года Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. О причинах ее смерти официально не сообщалось.