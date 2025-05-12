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Режиссер Лебедев назвал Гребешкову доброжелательным и ярким человеком

Царица эпизода: умерла актриса Нина Гребешкова

Вдова Леонида Гайдая в детстве мечтала быть учительницей
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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На 95-м году жизни скончалась актриса Нина Гребешкова. Она сыграла более сотни ролей в кино, и хотя среди них не было, пожалуй, ни одной сколько-нибудь крупной, всё же запомнилась и полюбилась миллионам зрителей, поскольку каждый эпизод с ее участием был ярким, для каждого проходного персонажа она умела найти неповторимые штрихи, цеплявшие зрительские эмоции. Главные страницы биографии актрисы вспоминают «Известия».

Из рабочей семьи

Нина Павловна Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве в самой простой семье: ее отец, Павел Александрович, был рабочим-маляром, мать, Екатерина Ивановна, — портнихой. В семье уже было двое сыновей — Нина стала младшей, всеобщей любимицей. Ей с первого класса понравилось учиться в школе, но учебу прервала война: в 1941 году отец будущей актрисы ушел на фронт, а мать с тремя детьми отправилась в эвакуацию в деревню Сурьмино Пензенской области. Девочке повезло: вместе с ними среди эвакуированных оказались педагоги Академии имени Фрунзе, которые взяли на себя обучение бежавших от войны школьников. Поэтому учебу в эвакуации Нина Гребешкова вспоминала с удовольствием. Именно там она укрепилась в своем желании стать школьной учительницей, о чем мечтала с самых ранних лет.

Мечту детства радикально изменил случай. В 10-м классе, уже вернувшись из эвакуации в Москву, Нина пришла на день рождения к подруге Маше Луговской, дочери известного поэта Владимира Луговского. Услышав, как Нина выразительно исполняет стихи, Луговский посоветовал ей попробовать себя на актерском поприще. Увлеченная его рассказами об актерской профессии, Нина Гребешкова сделала новый, на сей раз окончательный, выбор профессии.

Нина Гребешкова
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova

Как вспоминала позднее Гребешкова, в год ее поступления конкурс во ВГИК составлял около 100 человек на место. Однако обаятельную улыбчивую Нину комиссия заметила сразу: в вуз она попала с первой попытки, попав в мастерскую Владимира Белокурова. Уже во время учебы она получила свою первую эпизодическую роль девочки Нади Вороновой в картине Константина Юдина «Смелые люди». Роль девочки далась Нине легко. Впоследствии невысокой худенькой актрисе не раз довелось играть подростков — по мнению режиссеров, Гребешкова в подобных ролях была очень убедительна.

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Кино и семья

За время учебы Нина Гребешкова сыграла несколько небольших киноролей, в том числе в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности», где работала на съемочной площадке со звездами советского кино Сергеем Ромодановым и Мариной Ладыниной. В 1956 году Гребенщикова получила одну из главных ролей — комсомолки Раи — в фильме «Беспокойная весна», а в 1960-м, круто изменив свое амплуа, — в военной драме «Нормандия – Неман». Молодой актрисе прочили большой успех. Однако встреча с будущим мужем, режиссером Леонидом Гайдаем, который познакомился с Гребешковой еще во ВГИКе, стала для нее определяющей.

Они познакомились в самом начале учебы во ВГИКе, куда поступили почти одновременно. Поначалу Нина не обращала на Гайдая особого внимания. Яркая и обаятельная, она была популярна среди студентов и коллег по съемочной площадке, но надежды ухажерам не давала и о замужестве не думала: кинокарьера была для нее гораздо важнее. Гайдай же казался ей человеком с другой планеты: он был на восемь лет старше девушки, к тому же фронтовиком, и, как позднее вспоминала актриса, в первые годы учебы она очень стеснялась его и всё больше молчала в его обществе, боясь сказать какую-нибудь глупость. Всё изменилось, когда Гайдай пригласил будущую супругу в свою студенческую постановку «Отца Горио» Бальзака, дав ей роль дочери Горио. С тех пор они стали регулярно общаться на репетициях, затем молодой режиссер стал провожать ее домой — и постепенно всё же сумел растопить сердце неприступной насмешницы. В 1953 году Гайдай сделал ей предложение. Свадьба была скромной, поселились молодые в небольшой квартирке Нининых родителей. Въехать в собственную трехкомнатную квартиру они смогли лишь через несколько лет.

Нина Гребешкова

Кадр из фильма режиссера Ивана Пырьева «Испытание верности»

Фото: ТАСС/ITAR/Сергей Фадеичев

Карен Шахназаров, режиссер, народный артист РФ, гендиректор «Мосфильма»:

Нина Гребешкова сыграла одну из ролей в моем дипломном фильме «Шире шаг, маэстро!». Я пригласил ее на роль врача, и, хотя это был короткий метр — 20 минут, она согласилась. Пикантность ситуации оказалась в том, что в качестве председателя госкомиссии на защиту дипломов во ВГИК пригласили Леонида Гайдая. Заранее я об этом не знал, но когда узнал, то стал, конечно, рассчитывать на какое-то снисхождение. Но помню, что Гайдай очень мрачно смотрел работу и даже задал какой-то каверзный вопрос. Правда, всё равно поставил мне пятерку. А потом Нина Павловна позвонила мне домой и сказала: «Ему очень понравилось, не обращай внимания на его реакцию, у него просто такой характер!» Мы подружились с ней, несмотря на разницу в возрасте, и эти очень теплые душевные отношения сохранились и в будущем. Она была человек очень веселый, легкий, обаятельный, яркий. И, конечно, прекрасная актриса. При этом обладала очень сильным характером и сыграла большую роль в успехе Леонида Гайдая. Она сильно влияла на него.

Кадр из фильма режиссера Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год. Варя Лутонина - актриса Нина Гребешкова, Игорь Варенцов - артист Олег Голубицкий
На 95 году жизни в Москве скончалась киноактриса, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Одной из первых ее заметных работ на большом экране была роль Вари Лутониной в фильме Ивана Пырьева «Испытание верности» (1954). Этапы ее творческого пути в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости
Кадр из кинофильма «Ботагоз», 1957 год. Режиссер Ефим Арон. Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных фильмов. Лиза - артистка Нина Гребешкова, Ботагоз - артистка Гульфайрус Исмаилова
В фильме «Ботагоз» (1957) казахстанского режиссера Ефима Арона Гребешкова сыграла Лизу
Фото: РИА Новости
Актер Юрий Никулин и актриса Нина Гребешкова в фильме «Бриллиантовая рука»
Самой знаменитой ролью актрисы остается супруга Семена Семеновича Горбункова Надежда Ивановна в комедии «Бриллиантовая рука», снятой ее мужем Леонидом Гайдаем
Фото: Global Look Press
Вдова режиссера актриса Нина Гребешкова на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!» к 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве. 2013 год
Нина Гребешкова на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!» к 90-летию режиссера в Доме кино в Москве
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова на вечере памяти режиссера. 2004 год
Нина Гребешкова продолжала сниматься в эпизодических ролях до 2020 года
Фото: ТАСС/Василий Смирнов
Вдова режиссера актриса Нина Гребешкова и актер Дмитрий Харатьян на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю. 2013 год
Актриса сыграла небольшие, но запоминающиеся роли в десяти фильмах Гайдая, включая его финальную картину «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Нина Гребешкова. 2008 год
В 2001 году Гребешковой было присвоено звание заслуженной артистки Российской Федерации
Фото: Global Look Press/Yulia Kapishnikova
Нина Гребешкова. 2008 год
Всего актриса воплотила на экране около 130 ролей в фильмах разных жанров
Фото: Global Look Press/Yulia Kapishnikova
Нина Гребешкова. 2007 год
Нина Гребешкова скончалась 10 мая 2025 года в Москве
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova

После свадьбы Нине пришлось взять на себя заботу о муже: талантливый режиссер был совершенно беспомощен в быту, и все заботы — от приготовления страдавшему язвой желудка Гайдаю диетического овсяного киселя до ремонта семейного автомобиля — взяла на себя молодая жена. Времени на крупные кинороли категорически не хватало — зато Леонид Гайдай с удовольствием снимал жену в небольших и эпизодических ролях практически в каждой своей картине. Она сыграла врача психиатрической больницы в «Кавказской пленнице», жену Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке», жену инженера Брунса в «Двенадцати стульях», тетю Клаву в «Спортлото-82». Каждая картина Гайдая становилась советским блокбастером — и Нина Гребешкова, умевшая создавать яркие запоминающиеся образы даже в небольших ролях, завоевала заслуженную популярность у зрителей и режиссеров, регулярно приглашавших ее на небольшие роли, которые ей так хорошо удавались.

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Вся жизнь — в профессии

В 1993 году, после скоропостижной смерти Леонида Гайдая от тромбоэмболии легочной артерии, Нина Гребешкова сосредоточилась на помощи единственной дочери в воспитании внучки — и продолжила работать как в кино, так и на сцене. Она стала настоящей кинематографической долгожительницей: уже в возрасте за 70 снималась в эпизодах сериалов «Сыщики», «Каменская», «Хроники убойного отдела», «Звезда эпохи». В 2013 году Нина Гребешкова сыграла эпизодическую роль в фильме «Легенда № 17», а в 2016-м Николай Лебедев пригласил ее на роль пожилой пассажирки самолета в «Экипаж». В 2020 году, уже отметив 90-летний юбилей, Нина Гребешкова снялась в эпизоде сериала «Содержанки».

Сама актриса никогда не стеснялась своего неофициального звания королевы эпизода. По ее словам, сыграть небольшую роль ничуть не проще, чем масштабную, и требуется приложить немало труда и таланта, чтобы подобная роль осталась в памяти зрителей.

кадр из фильма
Фото: РИА Новости

В последние годы Нина Гребешкова редко появлялась на публике, предпочитая проводить время на своей даче под Звенигородом, занимаясь садом и кошками и редко попадая в светскую хронику. Она появлялась лишь на премьерах, связанных с именем супруга. 10 мая 2025 года Нина Гребешкова скончалась на 95-м году жизни. О причинах ее смерти официально не сообщалось.

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