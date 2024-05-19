Всемирный день травматолога: когда в 2025 году, поздравления

Ежегодно 20 мая врачи всего мира, чья деятельность связана с травматологией, отмечают свой профессиональный праздник — Всемирный день травматолога. В 2025 году он приходится на вторник. О традициях праздника, кого и как поздравить в эту дату, читайте в материале «Известий».

Какого числа Всемирный день травматолога в 2025 году

Всемирный день травматолога отмечается 20 мая. Хотя праздник и признан во всём мире, официальным он не является. Информация о том, кто, когда и при каких обстоятельствах учредил эту дату, отсутствует. Некоторые сведения содержатся в материалах, опубликованных в соцсетях. В основном в них указана дата и название торжества.

Скорее всего, праздник учредили в профессиональном сообществе, что было поддержано коллегами других стран. В России специалисты, как правило, отмечают Всемирный день травматолога (англ. — World Traumatologist Day) на своем рабочем месте, продолжая вести прием пациентов.

Помимо этого, в мире еще справляют Всемирный день травмы (World Trauma Day). Он приходится на 17 октября и выполняет скорее просветительскую функцию, информируя о травмах и их последствиях.

Всемирный день травматолога — о профессии

Травматология относится к одному из древнейших направлений в медицине. Археологи до сих пор находят различные приспособления и инструменты, с помощью которых лечили переломы и вывихи. Первым все известные знания о лечении травм систематизировал древнегреческий целитель и философ Гиппократ — автор научных трудов «О переломах» и «О суставах».

В Древней Греции также впервые стали использовать термин «травматология», дословно — «учение об увечьях». Так называли раздел медицины, изучающий травматические повреждения тканей и органов.

На Руси специалистов, которые умело вправляли кости при вывихах, прозвали костоправами. В деревнях они были в большом почете, как лекари и травники. Позднее указом царя Алексея Михайловича в стране стали открываться костоправные школы. Первая из них появилась в 1654 году в Москве.

Вплоть до ХХ века травматология была неотделима от хирургии. Сегодня это самостоятельный раздел медицины. Современные травматологи занимаются лечением переломов, растяжений, ушибов, ожогов и других механических повреждений на теле человека. Получить необходимую помощь можно в травмпунктах и специализированных кабинетах в поликлиниках. Для сложных травм есть центры травматологии, где, например, лечат последствия производственных и спортивных травм.

Всемирный день травматолога в 2025 году: как поздравить

Профессиональный праздник 20 мая отмечают сотрудники травмпунктов и травматологических отделений, ученые, изготовители оборудования для травматологии, студенты и преподаватели профильных вузов. В этот день в медицинских и научных коллективах поздравляют коллег, вручают грамоты и благодарственные письма.

В разных странах мира ко Дню травматолога приурочены семинары и конференции, на которых можно узнать о достижениях и новейших технологиях в этой области. На официальных страницах медицинских учреждениях в соцсетях рассказывается о наиболее частых травмах и даются рекомендации, как их избежать.

И, конечно, в праздничную дату звучат слова благодарности в адрес врачей, лечащих травмы, благодаря которым многие люди смогли вернуться к обычному образу жизни после полученных увечий. В качестве подарка представителям профессии можно выбрать медицинскую литературу, тематические плакаты, календари и подарочные наборы с гравировкой «Лучшему травматологу». Пожелать же врачам в этот день можно, чтобы в их работе было меньше тяжелых случаев, а в жизни — тяжелых дней.

Ранее «Известия» рассказали о праздновании Международного дня медсестры, который также отмечается в мае.