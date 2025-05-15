Рубио рассказал о стремлениях США в отношении НАТО
Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы в структуре НАТО не было «слабых звеньев». Об этом 15 мая сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«У НАТО есть возможность стать еще сильнее в альянсе. Альянс силен ровно настолько, насколько сильно его самое слабое звено, и мы намерены и стремимся не иметь слабых звеньев в этом альянсе», — приводятся его слова на сайте правительства США.
Он также добавил, что президент США Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет, который исчисляется несколькими триллионами долларов.
Ранее в этот день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянсу нужно развивать оборонную промышленность на фоне больших успехов России в этой области. По словам Рютте, альянс должен быть уверен, что тратит финансирование в достаточной степени для того, чтобы «обезопасить себя».