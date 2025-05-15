Белоусов заявил об уверенном продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 19-й танковый, 31-й, 36-й и 37-й мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на краснолиманском направлении», — следует из публикации в Telegram-канале.
Кроме того, глава ведомства отметил, что за мужество и отвагу более 9900 военнослужащих дивизии наградили государственными и ведомственными наградами. Он поблагодарил мотострелков за верность Отечеству и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг.
Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный недалеко от населенного пункта Богатырь на южно-донецком направлении. Уточнялось, что сначала на территорию забросили гранаты, только после этого провели обстрел и вошли внутрь.