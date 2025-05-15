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Российские военнослужащие зачистили опорный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» зачистили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от населенного пункта Богатырь на южно-донецком направлении проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны РФ в четверг, 15 мая, показало кадры боевой работы российской армии.

«Задача была продвинуться в сторону населенного пункта Богатырь, зайти, зачищать опорные пункты. По дороге в населенный пункт Богатырь мы обнаружили в лесополосе опорный пункт противника и приняли решение штурмовать», — рассказал командир отделения с позывным Боксер.

Для начала на территорию опорного пункта забросили гранаты. Уже после этого провели обстрел и вошли внутрь. Как сообщил Боксер, внутри было обнаружено вооружение, произведенное на территории стран НАТО. Кроме того, российские военнослужащие нашли склад боеприпасов.

«Также обнаружили их карты и средства связи, о чем доложили командиру. От него поступила задача закрепиться на данном опорном пункте», — объяснил командир отделения.

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают продвижение на линии боевого соприкосновения, проводят зачистку опорных пунктов, проверяют лесополосы.

«Мы движемся вперед, нас постоянно координируют наши командиры, постоянно «птичка» летает над нами. По любому до победы, по любому до конца. И очень быстро она наступит, эта победа», — заключил военнослужащий.

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Ранее, 14 мая, в Минобороны сообщали, что штурмовые подразделения общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжают выбивать ВСУ с опорных пунктов на южнодонецком направлении. Как отметили в ведомстве, военнослужащие группировки показывают профессиональную тактическую подготовку, применяя нестандартные подходы для захвата укрепрайонов украинских формирований.

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