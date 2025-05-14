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Штурмовики ВС РФ продолжили вытеснять ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Штурмовые подразделения общевойсковой армии группировки войск «Восток» продолжают выбивать боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с опорных пунктов на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 14 мая, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что российские бойцы продвигаются в глубину обороны украинских боевиков, поражая подразделения ВСУ в районе донецкого села Богатырь.

Как отметили в Минобороны РФ, в ходе выполнения боевых задач военнослужащие группировки показывают профессиональную тактическую подготовку, применяя нестандартные подходы для захвата укрепрайонов украинских формирований.

Важное значение имеют мобильные мотогруппы, которые эффективно действуют на линии боевого соприкосновения, в том числе используя скорость и маневренность.

«Двигались аккуратно, потому что вражеские дроны-камикадзе работают. Работают, но наши РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы), противодронные аппараты помогают. <…> Ближе к укрепрайону противника начали передвигаться двойками на расстоянии. Одна двойка взяла огонь на себя — отвлекали пулеметчиков, вторая двойка в это время обошла справа, зашла в укреп противника и обезвредила», — рассказал заместитель командира взвода с позывным Малой.

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Ранее, 13 мая, Минобороны России опубликовало кадры освобождения военными группировки войск «Центр» села Миролюбовка в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, украинские силы лишились более 470 военнослужащих, семи боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV.

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