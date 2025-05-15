Футболиста «Ноттингема» Авоньи вывели из искусственной комы после тяжелой травмы
Нападающего «Ноттингем Форест» Тайво Авоньи вывели из искусственной комы после двух этапов операции на брюшной полости. Об этом 15 мая сообщила газета Daily Mail.
«Нападающий сборной Нигерии Авоньи вышел из искусственной комы в среду вечером и хорошо восстанавливается», — следует из публикации.
Как отмечает газета, спортсмен сейчас находится под наблюдением в больнице.
Во время матча с «Лестер Сити» нигерийский футболист врезался в штангу, но решил продолжить игру. Затем он покинул поле, но его команда продолжила матч вдесятером, поскольку главный тренер Нуну Эшпириту Санту уже воспользовался всеми заменами.
Уточняется, что травма Тайво Авоньи могла привести к летальному исходу.
14 мая сообщалось, что игрок Тайво Авоньи после травмы в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) был введен в искусственную кому. Футболист проходил интенсивную терапию после экстренной операции на брюшной полости.