Эксперт назвал способы защитить растения от вредителей и болезней

Комплексный подход к защите растений от вредителей и болезней поможет сохранить урожай и избежать многих проблем на садовом участке. Как пояснил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Известиями» 15 мая, профилактические меры гораздо эффективнее борьбы с уже появившимися вредителями или заболеваниями.

«Лучшая стратегия для дачника — не ждать появления проблем, а предупреждать их. В первую очередь нужно выбрать качественный посадочный материал. Многие дачники уже обращаются к надежным поставщикам, у которых семена и рассада проверены временем. Но всё же полезно дополнительно осматривать растения перед посадкой — на листьях и корнях не должно быть подозрительных пятен, налета или личинок», — подсказал Соколов.

По его словам, весенняя подготовка почвы играет не менее важную роль в профилактике. Рыхление земли, уборка растительных остатков и при необходимости обеззараживание с помощью серных шашек или биопрепаратов помогут создать неблагоприятные условия для развития болезней и размножения вредителей. Эксперт также обратил внимание на необходимость соблюдать севооборот — постоянное выращивание одних и тех же культур на одном месте истощает почву и повышает риск заражения характерными для этих растений болезнями и вредителями.

Регулярная уборка на участке — еще один важный элемент защиты растений. Сорняки, опавшие листья и засохшие стебли часто становятся убежищем для вредителей, поэтому их своевременное удаление значительно снижает риск заражения. Не стоит забывать и о дезинфекции садовых инструментов, особенно если на участке были замечены признаки заболеваний.

Для ранней весенней обработки Соколов рекомендует использовать инсектициды и фунгициды, причем как химические, так и биологические. А для защиты от насекомых и птиц отлично подойдут агроволокно и специальные сетки. Эти материалы обеспечивают необходимую вентиляцию и светопроницаемость, одновременно создавая надежный барьер для вредителей.

Ранее 15 мая Соколов рассказал «Известиям», какие удобрения улучшат урожайность. По его словам, один из самых доступных способов улучшить почву — использовать компост. Это натуральное удобрение можно сделать своими руками из того, что обычно идет в мусор: пищевые отходы, трава, листья, ветки, яичная скорлупа.