Эксперт назвал улучшающие урожайность удобрения

Сильные, хорошо питаемые растения лучше сопротивляются заболеваниям. Один из самых доступных способов улучшить почву — использовать компост, рассказал «Известиям» 15 мая эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

«Это натуральное удобрение можно сделать своими руками из того, что обычно идет в мусор: пищевые отходы, трава, листья, ветки, яичная скорлупа. Всё это со временем перегнивает и превращается в полезный гумус, который подходит почти для любых растений», — отметил эксперт.

По его словам, чтобы упростить процесс, можно использовать компостер — пластиковый контейнер с вентиляцией. Он не пахнет и позволяет забирать готовый перегной. Есть модели объемом от 100 до 800 л, некоторые легко разбираются.

«Кроме органики, не забывайте про минеральные удобрения. Азот нужен для роста зелени, фосфор — для корней, а калий — для плодов. Важно соблюдать дозировку: излишек может навредить. Например, слишком много фосфора ускоряет старение растений, а переизбыток калия мешает усваивать другие полезные элементы», — объяснил Соколов.

Он уточнил, что благоприятным решением будут и сидераты. Их продают в виде семян — обычно в фасовке по 0,5–1 кг. Объема хватает, чтобы засеять от 1 до 2 соток в зависимости от культуры.

«Главное — успеть засеять участок минимум за две-три недели до посадки основных культур, чтобы растения успели подрасти и дать эффект. Для весеннего сезона особенно подходят такие сидераты, как горчица, рапс, клевер, донник, овес, фацелия и горох. После скашивания зелень не убирают, а заделывают в землю. Это создает эффект натурального удобрения: почва получает органику, становится более рыхлой и воздухопроницаемой, а сорнякам из-за этого труднее прорастать», — добавил эксперт.

Ранее, 21 апреля, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал «Известиям», как защитить растения при похолодании весной. Он посоветовал закутать растения в нетканый материал или агроволокно, что поможет им пережить погодный стресс. Также следует сделать своего рода антифриз — хорошо полить землю под посадками, чтобы она оставалась теплой.