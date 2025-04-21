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Эксперт рассказал о мерах безопасности для урожая при понижении температуры

Эксперт Опарин: понижение температуры в Москве 26 апреля может погубить урожай
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Понижение температуры в Москве 26 апреля может привести к гибели плодовых деревьев. Для того, чтобы сохранить урожай необходимо принять меры предосторожности. Как защитить растения при похолодании «Известиям» 21 апреля рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Эксперт рекомендует с настороженностью отнестись к прогнозам синоптиков, ведь плодовые деревья неоднократно страдали от подобных перепадов температуры.

«Закутайте растения в нетканый материал или агроволокно — это поможет им пережить погодный стресс. Сделайте своего рода антифриз для растений: хорошо полейте землю под посадками, чтобы она оставалась теплой», — подсказал Опарин.

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Он также советует по возможности не спешить с высадкой растений и дождаться более благоприятных условий.

Впрочем, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что, вероятнее всего, погода, которая ожидает москвичей к выходным, не скажется на урожае.

«К последним числам апреля садовые деревья — яблони, вишни, смородина — еще не распустятся, то есть еще не наступит период цветения. Можно рассчитывать, что та низкая температура, которая может быть в столичном регионе в ночь на 27 апреля, а там действительно ожидается местами отрицательная температура воздуха, она все-таки не скажется на нашем с вами урожае в последующие месяцы теплого сезона», — заявила синоптик.

21 апреля Позднякова рассказала «Известиям», какая погода ждет москвичей на неделе с 21 апреля. По ее словам, к выходным ожидается существенное понижение температуры. По субботу включительно будет временами дождь, но 27 числа может приниматься и мокрый снег. Однако, она утверждает: это не означает, что снег ляжет на поверхность земли.

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