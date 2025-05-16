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Врач напомнил меры предосторожности при сборе грибов

Инфекционист Неронов: поврежденные грибы собирать нельзя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Грибы могут накапливать токсины из окружающей среды, поэтому собирать их лучше подальше от загрязненных мест: дороги, промышленных зон. Кроме того, важно помнить: некоторые ядовитые грибы выглядят, как съедобные. Об этом 16 мая «Известиям» рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н Владимир Неронов.

Он напомнил, что собирать можно только сморчки, маслята, подберезовики, сыроежки, шампиньоны. А мухоморов, поганок бледных, ложных опят, ложных лисичек следует избегать.

«Изучите отличительные особенности съедобных и ядовитых грибов. Лучше иметь при себе путеводитель по грибам или мобильное приложение для идентификации», — подсказал специалист.

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Он также предупредил, что поврежденные грибы, особенно с признаками гнили, собирать нельзя. К тому же, если есть малейшие сомнения в съедобности, то грибы лучше не собирать. Однако в случае, когда все-таки сорвали, в корзину, где лежат съедобные грибы, класть их нельзя, такой «улов» следует держать отдельно.

«Даже опытные грибники могут ошибаться. Всегда проверяйте грибы на известность их сорта, а при малейших сомнениях лучше отказаться от их употребления. Не собирайтесь в одиночку, особенно если вы новичок. Хорошо иметь напарника для помощи и поддержки», — порекомендовал инфекционист.

По его словам, грибы лучше употреблять в небольших количествах, чтобы заранее проверить реакцию своего организма на новый продукт. Вместе с тем врач напомнил: людям с заболеваниями пищеварительной системы употреблять в пищу грибы не рекомендуется, а в период обострения категорически запрещено.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в России за сбор особо ценных грибов может грозить уголовная ответственность. Так, по российскому законодательству за сбор особо ценных грибов может грозить наказание вплоть до четырех лет заключения или штраф в размере до 1 млн рублей.

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