Лесной комикс: сезон грибов стартовал в 16 регионах

Грибники начали активно выходить на «тихую охоту» уже минимум в 16 российских регионах — на юге и в центре страны, в Сибири, Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке. В Подмосковье, Нижегородской и Новосибирской областях находят, например сморчки, а через две недели можно ждать опят и подберезовиков. Врачи предупреждают, что собирать нужно исключительно те грибы, в которых человек уверен, которые узнает и не может ошибиться. Они не рекомендуют искать грибы на расстоянии менее 500 м от автодорог и ближе 2–3 км от сельскохозяйственных полей и производственных объектов. Какие грибы сейчас можно найти, как их правильно готовить и как не заблудиться в лесу, — в материале «Известий».

Грибной гарнизон

Минимум в 16 регионах России начался грибной сезон , подсчитали «Известия», проанализировав данные региональных средств массовой информации и социальных сетей. Сейчас грибы уже собирают, например, в лесах Центрального федерального округа — в Московской, Ярославской, Тверской и Калужской областях.

В Подмосковье уже можно найти сморчки и строчки, а в редких случаях даже трюфели, рассказывают пользователи соцсетей. А в Тверской области люди собирают саркосцифы.

«На первомайский стол у нас были алые эльфовы чаши, или бабушкины ушки (саркосцифы)», — написала одна из жительниц деревни Зашишевье в сообществе «Тверская — вот она какая».

Фото: Global Look Press/Robin Loznak

В Омской, Нижегородской и Новосибирской областях местные жители также находят сморчки, в том числе грибы шапочки (вид сморчков). Их, наряду со строчками и сморчками, находят и жители Ярославской и Ленинградской областей.

Грибы также пошли в некоторых регионах Южного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов.

Фото: Global Look Press/Sven Walter

Первыми, после того как сходит снег, начинают расти сумчатые грибы, рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. Именно к этому отделу в царстве грибов относятся сморчки, строчки, саркосцифы и сморчковые шапочки.

— Также среди первых после зимы начинает расти гриб стробилюрус. Его часто можно найти на опавших еловых шишках и вокруг них. Еще один характерный для мая гриб — рядовка, — добавил эксперт.

Если потеплеет, через две недели могут пойти опята, подберезовики и белые грибы, пообещал Максим Дьяков.

Как избежать отравления

Чаще всего причиной пищевого отравления грибами становится употребление ядовитых или условно-съедобных грибов, напомнили в Роспотребнадзоре. В некоторых случаях оно происходит из-за неправильного приготовления, а также сбора грибов в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов и ядохимикаты.

«Гриб может стать токсичным из-за долгой засухи или вследствие обработки территории ядохимикатами или пестицидами, — предупредили в ведомстве. — Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, в них много грибной клетчатки который затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Самыми распространенными из опасных грибов в России являются бледная поганка и галерина окаймленная».

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Важно четко знать, какие грибы съедобные, а какие нет, добавила главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова.

— Если вы отправляетесь по грибы в первый раз, обязательно пригласите с собой опытного грибника, который поможет отличить опасные экземпляры от съедобных ,— посоветовала она.

Также эксперт напомнила, что грибы впитывают вещества из окружающей среды, поэтому их нужно собирать на расстоянии как минимум 500 м от автомобильных дорог и в 2–3 км от сельскохозяйственных полей и различных производственных объектов.

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети, предупредили в Роспотребнадзоре. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Симптомы отравления грибами, по ее словам, могут появиться в период от получаса до суток после еды. Наиболее распространенные признаки — тошнота, рвота, диарея, резь в животе, головокружение и слабость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При первых признаках ухудшения самочувствия нужно вызвать скорую помощь, подчеркнула Надежда Подкорытова.

— До приезда врачей нужно принять сорбенты и пить много воды для профилактики обезвоживания. Но ни в коем случае нельзя пить алкоголь, принимать противорвотные или обезболивающие средства — это может затруднить диагностику и ухудшить состояние, — добавила врач.

Как готовить грибы

Только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами , отметили в Роспотребнадзоре. Эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания. Не стоит мариновать или солить грибы в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде.

Перед приготовлением грибы нужно тщательно очистить от земли и мусора, после чего промыть проточной водой, предупредила врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

— Особенно это важно сделать, если в планах домашняя консервация: даже мельчайшие кусочки почвы могут содержать возбудители ботулизма. А в герметично закрытых банках создаются идеальные условия для их роста и размножения, — подчеркнула она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

После, по словам Екатерины Кашух, нужно удалять кожицу со шляпок и тщательно счистить верхний слой с ножек, так как именно там накапливается больше всего вредных веществ, замочить грибы в подсоленной воде на 4–6 часов или отваривать в течение получаса, а затем слить отвар.

Надежда Подкорытова отметила, что грибы вредны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, печени. Здоровому взрослому можно съесть 50–100 граммов грибов в день, напомнила она. Роспотребнадзор не рекомендует кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Как не заблудиться в лесу

Грибники часто теряются в лесах: увлекшись сбором, они уходят со знакомого маршрута глубоко в лес, теряя ориентиры, сказали «Известиям» в МВД. Их положение усугубляется при наступлении сумерек, разрядке телефона, навигатора или внезапном ухудшении самочувствия. Оказавшись в одиночестве и в беспомощном состоянии, они могут стать легкой добычей для хищных зверей или погибнуть от холода. Такие несчастные случаи не единичны, напомнили в ведомстве.

Перед походом в лес важно сообщить близким свой маршрут и примерное время возвращения, добавили в МЧС. В таком случае будет возможность оперативно начать действовать, если грибник вовремя не вернулся.

«Собираясь в лес, обязательно возьмите с собой самое необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду. Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя», — указано в памятке ведомства.

Фото: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Спасатели советуют выбирать для похода в лес одежду ярких цветов, так как она позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов. Важно взять с собой головной убор, выбрать длинные брюки и удобную обувь.

«Прежде чем войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой будешь ходить. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении будете возвращаться», — добавили в ведомстве.

Если человек потерялся, ему стоит попытаться связаться с близкими или с экстренными службами, отметили спасатели. Важно остановиться, прислушаться и определить, слышно ли какие-то звуки, например, шум реки или шоссе. Ориентиром также могут стать просеки и тропы. С них лучше не сходить в лесной массив.

« Обращайте внимание и на пни — если имеются характерные следы спила, значит где-то рядом есть след техники, вывозившей поваленный лес. Эти следы приведут к лесовозной дороге, а значит к людям. Выйдя в лесу на ручей, небольшую речку, идите вниз по течению», — рекомендовали в МЧС.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Также спасатели не советуют кричать слишком громко и часто, чтобы не сорвать голос. Для подачи звукового сигнала они рекомендуют ударять палкой по деревьям. Все звуки стоит повторять ритмично по три раза. Спасатели также отметили, что чтобы привлечь к себе внимание и согреться, можно развести костер. Но, по их словам, это нужно делать, помня о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу.

Особый противопожарный режим, по данным Авиалесоохраны, введен в 53 регионах. Во время его действия ограничен доступ в лес, запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, на землях всех категорий.