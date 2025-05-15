Более 160 тыс. кур погибли при пожаре на птицефабрике в Астраханской области
В Астраханской области при пожаре на птицефабрике погибли около 166 тыс. кур, 17 человек эвакуировались из здания самостоятельно. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет. Предварительно, погибли около 166 тыс. кур», — следует из публикации в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что открытое горение было ликвидировано.
Ранее в этот же день пресс-служба администрации Ахтубинского района сообщила о пожаре на птицефабрике «Владимировская» Астраханской области. Сообщалось, что площадь возгорания затронула приблизительно 2 тыс. кв. м.