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На птицефабрике в Астраханской области произошел пожар

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Фото: МЧС РФ
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Пожар произошел на птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом 15 мая проинформировала пресс-служба администрации района.

«Уважаемые жители, на птицефабрике «Владимировская» произошло возгорание», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На данный момент на месте происшествия пытаются устранить пожар. Площадь возгорания затронула приблизительно 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарные. Уточняется, что, согласно предварительным сведениям, пострадавших не обнаружено.

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Ранее, 5 мая, в Санкт-Петербурге произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Ветеранов. В результате него три человека госпитализировали, впоследствии мужчина и женщина скончались. Третий пострадавший получил ожоги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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