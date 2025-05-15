На птицефабрике в Астраханской области произошел пожар
Пожар произошел на птицефабрике «Владимировская» в Ахтубинском районе Астраханской области. Об этом 15 мая проинформировала пресс-служба администрации района.
«Уважаемые жители, на птицефабрике «Владимировская» произошло возгорание», — говорится в Telegram-канале ведомства.
На данный момент на месте происшествия пытаются устранить пожар. Площадь возгорания затронула приблизительно 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарные. Уточняется, что, согласно предварительным сведениям, пострадавших не обнаружено.
Ранее, 5 мая, в Санкт-Петербурге произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Ветеранов. В результате него три человека госпитализировали, впоследствии мужчина и женщина скончались. Третий пострадавший получил ожоги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.