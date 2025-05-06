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Дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Петербурге

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Фото: t.me/gsuskrf_spb
dzen
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности после пожара в многоэтажке в Кировском районе города. В больнице скончались двое из трех пострадавших, сообщает ГСУ СКР по Северной столице в своем Telegram-канале.

Пожар произошел накануне вечером, 5 мая, в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Ветеранов. Пострадали три человека, их госпитализировали.

«Позже мужчина и женщина скончались, третий потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении СК.

По данным телеканала «78», в реанимации остается мужчина, который пытался спасти свою семью. Он получил ожоги, его состояние оценивается как тяжелое. Супруга и сын отца семейства скончались в реанимации.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

4 мая «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что в Сыктывкаре (Республика Коми) произошел пожар в дачном доме на территории СНТ «Горизонт». В результате погибли три человека.

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