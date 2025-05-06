Дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Петербурге
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности после пожара в многоэтажке в Кировском районе города. В больнице скончались двое из трех пострадавших, сообщает ГСУ СКР по Северной столице в своем Telegram-канале.
Пожар произошел накануне вечером, 5 мая, в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Ветеранов. Пострадали три человека, их госпитализировали.
«Позже мужчина и женщина скончались, третий потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении СК.
По данным телеканала «78», в реанимации остается мужчина, который пытался спасти свою семью. Он получил ожоги, его состояние оценивается как тяжелое. Супруга и сын отца семейства скончались в реанимации.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
4 мая «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что в Сыктывкаре (Республика Коми) произошел пожар в дачном доме на территории СНТ «Горизонт». В результате погибли три человека.