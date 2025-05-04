В Сыктывкаре в пожаре на даче погибли три человека
В Республике Коми три человека погибли при пожаре в дачном доме СНТ «Горизонт» в Сыктывкаре. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил «Известиям» источник.
«В ходе тушения пожара обнаружены тела трех погибших», — говорится в сообщении.
К моменту начала ликвидации пожара огонь охватил не менее 20 кв. м.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в тот же день четыре человека погибли из-за пожара в Нязепетровске Челябинской области. Все жертвы были взрослыми. Впоследствии пожарные смогли локализовать и потушить пожар на площади 70 кв. м.