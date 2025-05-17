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18 мая — особый русский праздник Арина Капустница: история, традиции и приметы

Народный праздник Арина Капустница отметят в России 18 мая
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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
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Православная церковь 18 мая чтит память великомученицы Ирины Македонской, обратившей к Христу более 10 тыс. язычников. В 2025 году торжество выпадает на воскресенье. В народном календаре праздник носит название Арина Капустница, или Рассадница. О его истории, традициях и приметах читайте в материале «Известий».

Какой праздник 18 мая — Арина Капустница

Святая Ирина жила во второй половине I века. Ее отец Ликиний был правителем области Мигдония в Македонии (современная территория Греции). Он построил для дочери роскошный дворец, где она жила в окружении сверстниц и служанок.

Каждый день к девушке приходил наставник Апелиан, чтобы учить ее разным наукам. Он был христианином и, помимо светского образования, постарался дать своей воспитаннице и духовную опору. Когда Ирина стала старше, родители задумались о ее замужестве. Тогда девушка получила божественное знамение: в ее окно по очереди влетели голубь с оливковой ветвью, орел с венком и ворон со змеей.

Апелиан помог Ирине истолковать знак. Он пояснил, что голубь — символ непорочности, а оливковая ветвь означает благодать, орел — символ высоты духа, а венок в его когтях — награда за победу над невидимым врагом. Наконец, ворон со змеей — знак того, что дьявол попытается сбить деву с пути и будет доставлять ей страдания. В конце беседы учитель указал, что Господь выбрал Ирину для служения.

Девушка прониклась словами наставника и приняла крещение от рук апостола Тимофея, ученика апостола Павла. После этого она отказалась от замужества и попыталась убедить родителей тоже обратиться к Богу. Мать радовалась решению дочери, а отец, поначалу слушавший ее благосклонно, затем стал требовать поклонения идолам. Девушка отказалась, и тогда Ликиний приказал бросить ее под копыта лошадям. Но животные не тронули святую, затоптав вместо нее Ликиния. По молитве Ирины, ее отец вернулся к жизни и уверовал в Христа. Вместе с ним крещение приняли 3 тыс. человек, ставшие свидетелем чуда.

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После этого святая начала проповедовать Евангелие и убедила многих язычников отречься от ложных идолов. Это не понравилось новому правителю Мигдонии Седекии. Он велел схватить Ирину и бросить ее в зловонную яму со змеями, но мученица осталась невредима. После этого ее подвергли еще более страшным пыткам, но ни огонь, ни железо не причиняли девушке никакого вреда. Видя это, около 10 тыс. язычников приняли христианство. Вскоре народ, возмущенный жестокостью и неверием Седекия, изгнал его.

Святая Ирина, получив свободу, отправилась в другие земли с проповедью о Христе. Там она продолжала творить чудеса, исцелять больных и терпеть страдания за веру. Когда пришло время оставить земную жизнь, святая добровольно удалилась в пещеру, вход в которую завалили камнем. Когда на четвертый день верующие пришли навестить ее, тела внутри не оказалось.

Традиции праздника Арина Капустница (Рассадница)

Православная церковь не устанавливает особых запретов в день памяти Ирины Македонской. Верующие могут прийти в храм, помолиться, принять участие в благотворительной акции. Полезно будет вспомнить житие мученицы и других святых, почитаемых 18 мая.

На Руси праздник в честь святой Ирины называли Арина Капустница, или Рассадница, так как в это время в деревнях начинали сажать капусту и огурцы. Традиционно это ответственное дело поручали женщинам, так как верили, что мужское вмешательство погубит урожай. Перед тем, как выйти в огород, надевали несколько слоев старой одежды, чтобы иметь сходство с капустой.

В праздник полагалось приготовить блюдо из капусты. Хотя у многих запасы продовольствия были на исходе, хозяйки старались добыть немного квашеной капусты на щи. Попробовать их должен был каждый член семьи, чтобы привлечь здоровье и достаток.

Что можно и нельзя делать в праздник Арина Рассадница 18 мая

На Руси с Ариной Капустницей связывали различные суеверия и приметы. Молодые девушки в праздник не навещали вдов и взрослых родственников, не состоящих в браке, так как верили, что это может привести к одиночеству.

В этот день старались не оставлять грязную посуду на ночь, чтобы запах еды не привлек нечистую силу. Считалось, что тот, кто пренебрежет этим правилом, лишит свою семью согласия и благополучия. На Арину Рассадницу не выходили из дома после захода солнца, так как в ночное время якобы можно было столкнуться со злыми духами и навлечь на себя различные беды.

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В праздник обходили стороной пни и поваленные деревья, лежащие возле дома или огорода. Их считали естественными преградами для темных сил, через которые нельзя переступать, чтобы не разрушить «защиту».

Помимо этого, 18 мая запрещалось сплетничать, клеветать и рассказывать небылицы о других людях, иначе, согласно поверьям, можно было столкнуться с зубной болью. Также не следовало жаловаться на судьбу, чтобы не усугубить неприятности.

Народные приметы 18 мая

На Арину Капустницу предки обращали внимание на приметы, стараясь вычислить лучшее время для посева или узнать, какой будет погода. По состоянию грядок судили о том, каким будет лето. Если в первые дни после посадки растениям требовалось много воды, готовились к засушливому лету. Если же влага впитывалась плохо, ждали прохладного и в меру дождливого сезона.

Плохая погода 18 мая считалась хорошим знаком: хмурое небо и осадки предвещали богатый урожай хлеба. О том, что скоро пойдет дождь, говорили облака, плывущие с юга на север. А вот гуси и утки, чистящие перья у воды, указывали на близкое потепление.

Ранее «Известия» рассказали о традициях и приметах народного праздника Борис и Глеб Сеятели.

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