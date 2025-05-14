15 мая — Борис и Глеб Сеятели: обычаи, народные приметы и поверья

Православная церковь 15 мая чтит память благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Это первый православный праздник, учрежденный на Руси еще в начале XII века. В старину святых считали покровителями посевов, поэтому в народной традиции торжество получило название Борис и Глеб Сеятели. В 2025 году дата выпадает на четверг. «Известия» рассказывают, какие обычаи и приметы связаны с этим днем.

Какой праздник 15 мая

Князья Борис и Глеб были младшими сыновьями святого равноапостольного князя киевского Владимира (Владимира I, Красное Солнышко) и его жены византийской царевны Анны. Они родились незадолго до Крещения Руси их отцом и воспитывались в духе христианской веры. При святом крещении Борис был наречен Романом, а Глеб — Давидом.

Еще при жизни князя Владимира Борис получил в удел Ростов, а Глеб — Муром. Управляя своими княжествами, они проявили мудрость и дальновидность, способствуя утверждению православной веры. Совсем другим был старший сын правителя (по другой версии — племянник-пасынок) Святополк, князь Туровский. Летописцы описывают его как коварного и властолюбивого человека, который видел в братьях соперников на киевский престол.

Ряд исследователей полагает, что Владимир имел намерение передать право на княжение Борису. Но после смерти князя в 1015 году никаких прямых указаний не осталось. В результате началась междоусобная борьба, в ходе которой Борис и Глеб были убиты старшим братом Святополком. За содеянное он получил прозвище Окаянный.

Узнав о произошедшем, новгородский князь Ярослав (Ярослав Мудрый), сын князя Владимира и полоцкой княжны Рогнеды, пошел войной на Святополка. Войско Святополка было разбито, а сам он был тяжело ранен. После утверждения на киевском престоле Ярослав разыскал останки братьев и перенес их в специально построенный храм.

В 1072 году князья Борис и Глеб были канонизированы на соборе в Константинополе, став первыми русскими святыми. Летописи полны рассказами о чудесах исцеления, происходивших у их гроба. Поэтому на Руси их еще почитали как чудотворцев.

Борис и Глеб Сеятели в 2025 году: традиции и запреты

В народе святые считались покровителями посевов и получили прозвище Сеятели. В деревнях в эту пору начинали сеять тыкву, кабачки и огурцы, а также продолжали засеивать поля, приговаривая «Борис и Глеб сеют хлеб». В праздник крестьяне посещали церковь, чтобы помолиться святым. Молились не только о благополучии и достатке, но и о хорошем урожае.

Помимо этого, у торжества есть еще одно название — Барыш-день. Его происхождение связано с тем, что с давних времен святого Бориса считали своим покровителем торговцы. Купцы в этот день устраивали широкие ярмарки, рассчитывая на большую выручку. Вечером обязательно устраивали застолья для бедняков. Отказывать в милостыне или угощении считалось большим грехом и сулило убытки в будущем.

В целом наши предки верили, что Борис и Глеб сулят успех в любых делах. Однако существовал и ряд запретов, которыми старались не пренебрегать, чтобы не спугнуть удачу. Особенно порицались безделье и праздное времяпровождение. Согласно поверьям, кто отлынивает от работы в праздник, весь год проведет в трудах и заботах.

Плохой приметой было выметать сор от центра избы к выходу, это сулило финансовые убытки. Чтобы в семье всегда был достаток, перед восходом солнца пересчитывали деньги и прятали их частями в разных местах. При этом считать деньги после заката запрещалось из-за риска потерять все накопленные средства. Также на Бориса и Глеба следовало отказаться от необдуманных покупок.

Народные приметы на 15 мая

Обычно в мае уже повсюду были слышны соловьиные трели. На Руси соловьев почитали наравне с ласточками, аистами, жаворонками и другими птицами, символизирующими светлое начало. Прислушивались к птицам и в праздничный день. Недаром его еще называли Соловьиный день или Свистуньи.

Согласно наблюдениям, если 15 мая громко поют соловьи — значит, лето не за горами. Если соловья не слышно всю ночь — к грозам и ливню. Непрерывные ночные трели, наоборот, обещают, что день будет солнечным. А если соловей запоет раньше кукушки — жди хороших вестей.

Кроме того, Соловьиный день считается благоприятным для признания в любви, сватовства и заключения брака. Наши предки верили, что влюбленные, чьи сердца соединились в праздник, проживут долго и счастливо.

Ранее в мае отмечался Еремей Запрягальник. «Известия» рассказывали о традициях и приметах этого праздника.