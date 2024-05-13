14 мая — особый народный праздник Еремей Запрягальник: обычаи и приметы

Церковь 14 мая чтит память ветхозаветного пророка Иеремии. В народе праздник прозвали Еремеем Запрягальником, так как в середине месяца обычно запрягали лошадей для работ в поле. В 2025 году дата празднования приходится на среду. «Известия» рассказывают, какие традиции и приметы связаны с этим днем.

Какой праздник 14 мая

Пророк Иеремия родился в семье священника в городе Анафоф недалеко от Иерусалима. Он жил за 600 лет до Рождества Христова и был одним из четырех пророков, о котором рассказано в Ветхом Завете.

Согласно преданию, в возрасте 15 лет юноше было видение, в котором Господь призвал его отказаться от мирской жизни и стать пророком. Отрок так и поступил. Следующие 20 с лишним лет он посвятил пророческому служению и написал книгу «Пророчеств», в которой предсказал много исторических событий, в том числе падение Иерусалима.

Позднее христианская церковь установила день почитания святого пророка. На Руси 14 мая стал днем Еремея, Еремы или Яремы. Называли Ерему Запрягальником, еще одно распространенное название — Ерема Запашник. Как и другие церковно-народные торжества, этот день был тесно связан с земледельческим календарем, что и дало название празднику.

Еремей Запрягальник в 2025 году: традиции и приметы 14 мая

В деревнях на Еремея начинались активная пахота и засев полей. «На Еремея и ленивая соха в поле выезжает», — говорили в народе. Считалось, что все посадки, совершенные в этот день, непременно дадут хорошие всходы, а значит, год будет сытный и в доме всего будет в достатке.

По традиции к полевым работам приступали после молитвы. Для того чтобы всё прошло благополучно, наши предки обращались к пророку, прося о хорошей погоде и богатом урожае. До наших дней сохранились такие присказки: «Еремей, Еремей про посевы разумей» или «Овес сея — моли Еремея».

На праздник также пекли особую выпечку и готовили специальную майскую кашу, которую совместно поедали в поле. Обращали внимание и на погодные приметы. По ним определяли, каким будет новый сельскохозяйственный сезон. Если 14 мая днем дует теплый ветер, а ночью много звезд на небе, то лето придет засушливое. А ясная погода на Ерему обещала много солнечных дней и хороший урожай хлеба.

Что можно и нельзя делать 14 мая

Согласно другим народным поверьям, в этот день запрещено давать взаймы. Запрет касается как денег, так и зерна, иначе на протяжении года придется только отдавать, ничего не получая взамен. Неудачи в будущем сулит и праздное времяпровождение. Бездельничать и увиливать от работы в период пахоты запрещалось.

Помимо этого 14 мая не стоит вести финансовые переговоры, а также ходить на рыбалку, покупать и есть рыбу. На Руси верили, что, нарушив запрет, можно стать немым, как рыба. Не рекомендуется рассказывать о своих снах, особенно плохих, так как они могут воплотиться в реальности.

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