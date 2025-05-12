12 мая — Девять целителей: история, традиции и приметы народного праздника

Православная церковь 12 мая чтит память Девяти мучеников Кизических — проповедников, пострадавших за веру в Христа в III веке. В 2025 году торжество выпадает на понедельник. В народном календаре оно носит название Девять целителей. Об истории, традициях и приметах праздника читайте в материале «Известий».

День памяти Девяти мучеников Кизических 12 мая — история церковного праздника

Древний город Кизик располагался на берегу Дарданельского пролива в Малой Азии. Христианство пришло в эти места еще в I веке нашей эры, во времена проповедей апостола Павла. Но из-за гонений со стороны язычников многие последователи Христа скрывали свою веру или вовсе бежали из города, опасаясь за свою жизнь. Поэтому к концу III века, когда преследования верующих стали особенно жестокими, Кизик оказался во власти язычников. О былых временах напоминала только пустующая церковь.

Однако далеко не все были готовы смириться с таким положением вещей. Девять верующих, пришедших в Кизик из разных местностей, решили объединиться, чтобы вернуть городу свет христианства.

Святые Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон не были связаны ничем, кроме религии. Они были разных возрастов (Антипар — самый юный, Руф — самый пожилой), вели разный образ жизни (среди них были земледельцы, воины, горожане, священники). Тем не менее они вместе открыто проповедовали Евангелие и обличали пороки язычников, призывая граждан Кизика обратиться к Христу. Такая дерзость не могла остаться незамеченной — все исповедники были схвачены и усечены мечом. Их тела погребли за городом неравнодушные христиане.

В 324 году единоличным правителем Римской империи стал святой Константин Великий. Он прекратил гонения и сделал христианство государственной религией. После этого жители Кизика, бережно хранившие память о Девяти мучениках, построили в их честь новый храм. Туда же перенесли нетленные мощи святых. По преданию, около их гробницы совершались многочисленные чудеса: больные выздоравливали, а безумные обретали ясность мысли.

В России особое почитание Девяти мучеников Кизических началось в XVII веке, когда в Казани был построен монастырь в их честь. В то время в городе свирепствовала эпидемия горячки. Чтобы защитить людей и дать им надежду, иеродиакон Стефан привез из Палестины частичку мощей святых, считавшихся главными помощниками больных.

Девять целителей 12 мая — традиции народного праздника

На Руси праздник в честь Девяти мучеников Кизических называли Девять целителей. Считалось, что в этот день можно заручиться поддержкой святых в борьбе с недугами и эпидемиями. Для этого предки ходили к знахаркам, которые знали особые заговоры от девяти бед. Если возможности попасть к ведунье не было, молитвы и заговоры читали дома.

Существовал и другой ритуал для поддержания здоровья. Рано утром в солнечную погоду следовало выйти на перекресток, встать лицом к ветру и поклониться ему. Считалось, что после этого о болезнях можно было забыть на целый год.

Женщины на Девять целителей отправлялись за лекарственными растениями. Верили, что травы, собранные в праздник, будут гораздо полезнее обычных.

Что можно и нельзя делать в праздник Девять целителей 12 мая

Православная церковь не устанавливает строгих запретов в день Девяти мучеников Кизических. Верующие могут посетить храм, прочитать молитву, поставить свечку или освежить в памяти житие святых. Поста 12 мая нет.

На Руси с Девятью целителями связывали различные суеверия и запреты. Так, 12 мая старались не оставаться в одиночестве, иначе, согласно поверьям, весь год может пройти в печали. Также остерегались зависти, чтобы не потерять удачу. Делиться планами тоже было не принято, считалось, что после этого они не сбудутся.

В праздник предки обходили стороной водоемы. Верили, что недавно вышедший из зимней спячки водяной всё еще пребывает в дурном настроении и может утопить человека, пришедшего к озеру или реке. Помимо этого запрещалось рыбачить и охотиться, иначе можно было навлечь на себя несчастья.

Многие поверья были связаны со здоровьем. Например, 12 мая предки не просеивали муку, чтобы избежать проблем со зрением, а во время уборки не вытирали пыль, чтобы не «смыть» здоровье.

Приметы 12 мая

На Девять целителей предки внимательно следили за погодой, стараясь предугадать, каким будет земледельческий сезон. Об урожае и погоде на ближайшие дни могли рассказать насекомые: рой оводов обещал обилие огурцов, большое количество майских жуков предупреждало о засушливом лете, пчелиные хороводы вокруг ульев говорили о хорошем медосборе, а муравьи, собирающиеся на возвышенностях, сигнализировали о скором дожде.

Если ночь на 12 мая была теплой, ждали хорошего урожая. Безветренный и теплый день предвещал погожее и не слишком жаркое лето, а жара обещала похолодание в конце месяца.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях народного праздника Яков Теплый.