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13 мая — Яков Теплый: история и традиции народного праздника

Народный праздник Яков Теплый отметят в России 13 мая
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Фото: РИА Новости/Надежда Чичерова
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Ежегодно 13 мая православные верующие вспоминают апостола Иакова Зеведеева — одного из ближайших последователей Христа. В 2025 году торжество выпадает на вторник. В народном календаре на эту дату приходится праздник Яков Теплый. О том, почему в этот день нельзя носить красную одежду и плести косы, читайте в материале «Известий».

Яков Теплый в 2025 году — история праздника

Иаков Зеведеев — брат Иоанна Богослова, самый старший из 12 апостолов. До встречи с Иисусом он зарабатывал на жизнь рыболовным промыслом. По преданию, однажды, когда братья собирались в очередной раз выйти в море, Спаситель призвал их следовать за ним. Святые тут же оставили свою лодку и отправились в путь со своим учителем.

Впоследствии Иаков и Иоанн вместе с апостолом Петром стали самыми близкими учениками Христа. Именно они были свидетелями Преображения Господня на горе Фавор. После чудесного воскресения Сына Божиего апостолы разошлись с проповедью по всему миру. Святой Иаков в своем путешествии посетил Испанию и другие страны, а затем вернулся в Иерусалим. Там он открыто обличал учения фарисеев и книжников, обращая всё больше людей в христианство.

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Слова апостола были настолько убедительны, что ни один иудей не мог найти аргументов против него в споре. Потерпел неудачу даже философ Гермоген, впоследствии уверовавший в Господа. Тогда язычники убедили царя Ирода Агриппу в том, что Иаков опасен и его нужно приговорить к смерти. Однако это не заставило святого прекратить свои проповеди, он продолжал свидетельствовать о Христе до самого ареста.

Когда Иакова вели на казнь, один из доносчиков по имени Иосия, пораженный мужеством апостола, упал ему в ноги и раскаялся в своем преступлении. Иаков склонился к нему, обнял и произнес: «Мир тебе и прощение». После этого они оба были обезглавлены.

Яков Теплый 13 мая: традиции

На Руси в день памяти Иакова Зеведеева праздновали Якова Теплого, так как к этому времени уже устанавливалась теплая погода. По старому стилю торжество приходилось на 30 апреля. С этого момента заканчивалась пора свадеб и сватовства, крестьяне настраивались на рабочий лад перед полевыми работами. Заключать брак в последний весенний месяц считалось плохой приметой. Отсюда поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».

На Якова Теплого хозяйки выставляли на стол блюда из молочных продуктов, чтобы укрепить здоровье домочадцев. Существовал и другой ритуал для избавления от болезней — обливание водой из талого мартовского снега. Для этого его специально сохраняли в бочках и других емкостях.

Что можно и нельзя делать на Якова Теплого 13 мая

Верующим в этот день рекомендуется посетить храм или помолиться Святому Иакову дома. Также полезно будет вспомнить ключевые моменты жизни апостола и чудеса, свидетелем которых он стал. Соблюдать пост в праздник не требуется.

Согласно народным поверьям, на Якова Теплого нельзя носить одежду красных, розовых и оранжевых оттенков. Считается, что люди, пренебрегающие этим запретом, долго не смогут найти вторую половинку. Для тех, кто уже состоит в отношениях, это сулит ссоры и конфликты с партнером.

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Также в этот день на Руси девушки не заплетали косы, чтобы не «вплести» в свою жизнь болезни и неудачи. Избегали в праздник и новых знакомств, так как дружба или любовь, возникшие на Якова Теплого, не будут счастливыми.

Несмотря на то что Святой Иаков считается покровителем путешественников, в его день памяти люди старались не отправляться в дальнюю дорогу. Если это было необходимо, из дома не выходили без молитвы. Кроме того, в этот день гнали от себя любые плохие мысли, так как верили, что негатив вернется в двойном объеме.

Приметы 13 мая

На Якова Теплого жители деревень выходили встречать рассвет. Если при этом небо было ясным, ждали солнечного лета. Теплый вечер и звездная ночь обещали хороший урожай. Если же звезд не было видно, готовились к дождю. Цветение черемухи указывало на скорое похолодание, а большое количество майских жуков — на засушливую погоду летом.

Ранее «Известия» рассказали об истории, традициях и приметах народного праздника Марк Ключник.

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