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8 мая — Марк Ключник: история праздника, обычаи и приметы

Народный праздник Марк Ключник отмечают 8 мая
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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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Церковь 8 мая вспоминает апостола и евангелиста Марка, прозванного в народе Ключником. В старину считали, что именно он хранит при себе ключи, отворяющие небо, и посылает на землю дожди, которых так ждут землепашцы. В 2024 году день Марка Ключника приходится на среду, 8 мая. Как отмечали праздник в старину, какие традиции и приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Марк Ключник в 2024 году — история праздника

Святой Марк жил в Иерусалиме и был ближайшим сподвижником апостолов Петра и Павла. Он входил в число апостолов от 70, избранных Иисусом Христом для проповедования его учения. Кроме того, святой стал одним из четверых евангелистов, ему принадлежит авторство Евангелия от Марка — второй книги Нового Завета, в которой излагаются главные события из жизни Христа.

В древней иконографической традиции евангелист часто изображается со львом, знаменующим могущество и царственное достоинство. Несмотря на гонения, он ни на секунду не усомнился в Спасителе. За свою жизнь Марк обратил в христианство множество людей, а также основал Александрийскую церковь — третью по значению после Римской.

С принятием христианства апостола почитали на Руси. Его имя носят несколько русских православных храмов и церквей. Самый же большой собор в честь святого Марка находится на центральной площади Венеции в Италии.

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Марк Ключник в 2024 году — традиции и приметы

Согласно народной традиции, святой Марк владеет ключами от небосвода. Крестьяне верили, что он может как «запереть» дожди, так и ниспослать их на землю, чтобы увлажнить почву и предотвратить засуху. Поэтому в праздник ему молились о богатом урожае.

В деревнях существовали специальные обряды и заклинания, с помощью которых вызывали дождь. Наши предки выходили в поле и, поднимая взор к небу, произносили: «Дождь, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу да на девкин лен — поливай ведром!».

Считалось, что если дождь прольется именно на Марка Ключника, то в текущем году уродится много хлеба, а у коз и коров будет много молока. А если 8 мая стояла ясная и солнечная погода, то это предвещало знойное, засушливое лето.

В праздник также было принято избавляться от накопившейся в доме плохой энергии. Для этого все предметы в жилище протирали отваром крапивы. Жгучие стебли растения вешали и над входной дверью. Они защищали от нечистой силы и непрошенных гостей. На следующий день крапиву сжигали в костре — чтобы вместе с дымом уходили болезни и всё дурное.

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Марк Ключник в 2024 году — что можно и нельзя делать

Если следовать народным суевериям, то на день Марка Ключника нельзя злословить, сплетничать, давать советы и хоть как-то вмешиваться в чужую жизнь. Иначе собственная пойдет наперекосяк.

Также в этот день не стоит строить совместные планы, поскольку такие замыслы вряд ли воплотятся. Хозяйкам же следует провести время за рукоделием или домашними делами, чтобы привлечь в дом благополучие и достаток.

День считается благоприятным для крупных покупок. В народе верили, что чем больше денег потратишь на Марка, тем больше прибыли ждет в течение года.

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