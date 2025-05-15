Два мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками гражданские объекты, в результате чего два мирных жителя пострадали. Об этом 15 мая сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В селе Чонгар прилетом дрона поражена амбулатория. Здание выгорело практически полностью. В этом же поселке в результате обстрела пострадали два мирных жителя — торговцы с рыбного рынка», — написал Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, один из пострадавших в настоящее время находится в реанимации.

Сальдо также добавил, что в поселке Новоалексеевка упали три украинских дрона, в Рыково на железнодорожной станции был найден взрывоопасный беспилотник. А в Сальково рядом с автомобильной заправочной станцией (АЗС) упали два дрона. В результате повреждены окна и автомобиль.

На данный момент на месте происшествий работают специалисты.

Ранее в этот день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что мирный житель погиб при атаке украинских боевиков на регион. Он рассказал, что ВСУ за ночь совершили 13 атак на Мелитополь с помощью дронов самолетного типа, часть из которых были сбиты на подлете к городу.