Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Запорожскую область
Мирный житель погиб при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«БПЛА сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции», — написал он в Telegram-канале.
Балицкий рассказал, что боевики за ночь совершили 13 атак на Мелитополь с помощью дронов самолетного типа, часть из которых были сбиты на подлете к городу.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего мирного жителя.
11 мая в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) при атаке украинских боевиков погиб мирный житель. Кроме того, из-за атаки дрона в жилом массиве Солнечный в Калининском районе пострадал подросток.