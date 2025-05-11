В Горловке мирный житель погиб при ударе боевиков ВСУ
В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) при атаке украинских боевиков погиб мирный житель. Об этом 11 мая сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель Горловки», — написал он в Telegram-канале.
Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилом массиве Солнечный в Калининском районе Горловки пострадал подросток.
Накануне, 10 мая, женщина 1963 года рождения пострадала при детонации взрывоопасного предмета в Петровском районе Донецка, ей оказали необходимую помощь.