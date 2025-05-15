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Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму
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Сюжет:

Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму

Аксенов: Крым не нуждается в признании США и другими странами российской территорией
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Крым не нуждается в признании США и другими западными странами российской территорией. Об этом 15 мая сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Для всех жителей России и Крыма статус полуострова определен давно — в 2014 году. Это главное. Наш полуостров 11 лет живет и успешно развивается без признания США, Великобритании и любых других иностранных государств», — сказал он ТАСС.

По словам Аксенова, многие западные лидеры часто меняют свою позицию, вследствие чего этому вопросу не стоит уделять «слишком много внимания». Он добавил, что приоритетом для местных жителей является определение статуса полуострова в 2014 году.

«За последние годы Крым прошел огромный путь»
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1 мая представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский заявил, что Запад и Украина осознают, кому принадлежит Крым — это суверенная территория Российской Федерации. Березовский отмечал, что этот регион нельзя рассматривать как простую вещь, которую можно передавать. В частности, 2,5 млн человек высказали свое желание о том, с кем они хотят связать свое будущее и будущее своих детей.

Портал Axios 30 апреля отметил, что президент США Дональд Трамп готов признать Крым частью России, однако от Украины он этого не требует.

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