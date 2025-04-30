Axios узнал о готовности Трампа признать Крым российской территорией

Президент США Дональд Трамп готов признать Крым частью России, однако от Украины он этого не требует. Об этом 30 апреля сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Когда попытки прекратить огонь не достигли успеха, администрация Трампа переключилась на продвижение рамочного мирного соглашения, которое [президент Украины Владимир] Зеленский отверг отчасти потому, что оно включает признание Крыма российской территорией», — говорится в материале.

По данным источника, на встрече в Ватикане 26 апреля Зеленский заявил Трампу, что никогда не признает Крым российской территорией. Уточняется, что при этом американский лидер уточнил, что и не требует этого от Киева, поскольку само соглашение предусматривает признание со стороны Соединенных Штатов.

Согласно публикации портала, Зеленский заявил, что не боится отказываться от своих прежних требований ради урегулирования конфликта, однако подчеркнул, что для этого ему необходимы «достаточно надежные гарантии безопасности».

Ранее в этот день представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский заявил, что глава киевского режима отказывается признавать Крым частью России из-за собственных меркантильных интересов. По его словам, так Зеленский пытается оставить крымскую и украинскую повестку в поле зрения мировых СМИ.

До этого, 29 апреля, Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным иметь дело легче, чем с Зеленским. Он уточнил, что пытается завершить конфликт, однако украинский лидер хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.