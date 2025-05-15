Россиянин Бобровский стал первой звездой матча плей-офф НХЛ против «Торонто»

Российский хоккеист «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал первой звездой в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто». Встреча прошла в Торонто. В результате матч завершился победой «Флориды Пантерз» со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Аарон Экблад (15-я минута), Дмитрий Куликов (27-я), Йеспер Боквист (31-я), Нико Миккола (35-я), Эй Джей Грир (47-я) и Сэм Беннетт (50-я). За «Торонто» единственную шайбу забил Николас Робертсон (59-я).

Российскому вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому удалось отразить 31 бросок по своим воротам из 32.

Команда «Флорида» вышла вперед в серии до четырех побед. Следующая встреча, которая может стать решающей, состоится 16 мая на площадке «Пантерз» в Санрайзе.

Ранее, 8 мая, сообщалось, что нападающий хоккейного клуба «Даллас» Микко Рантанен стал первым игроком за 40 лет в НХЛ, которому удалось сделать хет-трик в двух играх плей-офф подряд. Он стал третьим игроком в истории Кубка Стэнли, которому удалось это сделать.