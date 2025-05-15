Задержанную в США за контрабанду российскую ученую отправили под арест
Ученую из России Ксению Петрову, задержанную за ввоз на территорию США эмбрионов лягушки, отправили под арест. Об этом в четверг, 14 мая, сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.
«Сегодня она была арестована по уголовному обвинению», — следует из пресс-релиза.
Уточняется, что сначала Петрова отрицала, что провозит биологический материал в своем багаже, но потом якобы призналась в обратном. Также она заявляла, что не знала о требовании декларировать эмбрионы лягушки при въезде, однако в ее телефоне нашли сообщения, опровергающие эти слова.
В апреле агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась освобождать Петрову. Как указано, власти страны отказали российской ученой в условно-досрочном освобождении, поскольку сочли, что она представляет угрозу безопасности Соединенным Штатам.