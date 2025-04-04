США отказались освобождать ученую из России Ксению Петрову

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась освобождать ученую из России Ксению Петрову, задержанную за ввоз на территорию Штатов эмбрионов лягушки. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

«Ксения Петрова была задержана таможенным и пограничным патрулями 16 февраля в бостонском аэропорту Логан после поездки во Францию, потому что она не задекларировала эмбрионы лягушек, которые ввезла в страну в рамках своих исследований», — следует из публикации.

Как указано, власти страны отказали Петровой в условно-досрочном освобождении, поскольку сочли, что она представляет угрозу безопасности США.

В агентстве уточнили, что задержание ученой происходит на фоне политики Трампа по борьбе с иммиграцией.

На данный момент Петрова пребывает в иммиграционной тюрьме в Луизиане.

Ранее в этот же день сообщалось, что федеральный суд в американском штате Аризона приговорил россиянина Олега Пацулю к 70 месяцам (почти шесть лет) лишения свободы. Он признан виновным за роль в сговоре с целью экспорта контролируемых авиационных технологий в Россию и отмывания денег в связи с незаконной схемой экспорта.