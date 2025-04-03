Американский суд приговорил россиянина Олега Пацулю к 70 месяцам заключения

Федеральный суд в американском штате Аризона приговорил россиянина Олега Пацулю к 70 месяцам лишения свободы. Об этом в среду, 2 апреля, сообщила пресс-служба минюста США.

«Олег Пацуля, гражданин России, был приговорен к 70 месяцам, или почти к шести годам, лишения свободы за его роль в сговоре с целью экспорта контролируемых авиационных технологий в Россию и отмывания денег в связи с незаконной схемой экспорта», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, Пацуля признал себя виновным по двум статьям, касающимся организации незаконного экспорта товаров из США без лицензии и отмывания денег в особо крупном размере.

После освобождения он должен будет находиться под надзором в течение еще 36 месяцев.

16 сентября 2024 года на официальном портале минюста США сообщили о задержании гражданина РФ Дениса Постового, которого обвиняют в несанкционированном экспорте микроэлектроники в Россию. Сообщается, что 44-летний Постовой, проживающий в Сарасоте (штат Флорида), был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США.