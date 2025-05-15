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Разработчикам видеоигр грозят штрафы до 5 млн за запрещенный контент

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Фото: ТАСС/Abdullah Firas
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За размещение в видеоиграх запрещенного и антироссийского контента предлагают ввести наказание по аналогии со штрафами для СМИ. Как выяснили «Известия», такие поправки в КоАП РФ готовит зампред комитета по безопасности Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.

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«Сетевые видеоигры в современном мире становятся инструментами антироссийской пропаганды в руках западных политиков. Через такой контент они разжигают ненависть к определенным нациям, в том числе к россиянам, навязывая стереотипы, например, что нацизм — хорошо. К сожалению, законодатель на это еще никак не отреагировал. Нет прямого запрета как на распространение противоправной, русофобской, порочащей нашу страну и граждан информации, так и наказания за это», — пояснил «Известиям» депутат.

По его словам, депутаты Госдумы неоднократно пытались регулировать сферу видеоигр.

«Считаю целесообразным ввести наказание для тех разработчиков и распространителей видеоигр, которые не уважают нашу страну и пагубно влияют на молодое поколение. Такие меры должны быть как минимум сопоставимы с ответственностью, которая сегодня предусмотрена ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»)», — подчеркнул он.

Согласно этой статье, за разные составы преступлений предусмотрены штрафы, отметил депутат. Например, за распространение сведений, выражающих явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества для юрлиц введено наказание от 3 до 5 млн рублей.

«По аналогии можно предусмотреть ответственность для распространителей видеоигр и по другим составам преступлений этой же статьи. Например, за размещение информации со скрытыми (а теперь и обработанными с помощью ИИ) вставками, воздействующими на подсознание людей и оказывающими вредное влияние на здоровье, что по закону наказывается штрафом от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения», — пояснил Анатолий Выборный.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На новый уровень: разработчикам видеоигр грозят штрафы до 5 млн за запрещенный контент

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