На новый уровень: разработчикам видеоигр грозят штрафы до 5 млн за запрещенный контент

Штрафы для разработчиков видеоигр за размещение запрещенного контента могут составить до 5 млн рублей. Такие поправки в КоАП готовят депутаты «Единой России», выяснили «Известия». По мнению парламентариев, размер взысканий должен быть сопоставим с аналогичными наказаниями к СМИ: для юрлиц он составляет до 5 млн в зависимости от состава преступления. Эксперты полагают, что для объективности оценки контента необходимо создать специальную структуру с привлечением профессионального сообщества.

Какой запрещенный контент есть в видеоиграх

За размещение в видеоиграх запрещенного и антироссийского контента предлагают ввести наказание по аналогии со штрафами для СМИ. Как выяснили «Известия», такие поправки в КоАП РФ готовит зампред комитета по безопасности Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.

— Сетевые видеоигры в современном мире становятся инструментами антироссийской пропаганды в руках западных политиков. Через такой контент они разжигают ненависть к определенным нациям, в том числе к россиянам, навязывая стереотипы, например, что нацизм — хорошо. К сожалению, законодатель на это еще никак не отреагировал. Нет прямого запрета как на распространение противоправной, русофобской, порочащей нашу страну и граждан информации, так и наказания за это, — пояснил «Известиям» депутат.

По его словам, депутаты Госдумы неоднократно пытались регулировать сферу видеоигр.

— Считаю целесообразным ввести наказание для тех разработчиков и распространителей видеоигр, которые не уважают нашу страну и пагубно влияют на молодое поколение. Такие меры должны быть как минимум сопоставимы с ответственностью, которая сегодня предусмотрена статьей 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»), — подчеркнул он.

Согласно этой статье, за разные составы преступлений предусмотрены штрафы, отметил депутат. Например, за распространение сведений, выражающих явное неуважение к обществу, о днях воинской славы и памятных датах России, публичное оскорбление памяти защитников Отечества для юрлиц введено наказание от 3 млн до 5 млн рублей.

— По аналогии можно предусмотреть ответственность для распространителей видеоигр и по другим составам преступлений этой же статьи. Например, за размещение информации со скрытыми (а теперь и обработанными с помощью ИИ) вставками, воздействующими на подсознание людей и оказывающими вредное влияние на здоровье, что по закону наказывается штрафом от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, — пояснил Анатолий Выборный.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», его внесли в нижнюю палату парламента в декабре 2024 года депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду» и сенаторы. Однако в этой редакции документа ответственности за публикацию деструктивного контента не предусмотрено. В частности, о необходимости его доработки и внесения поправок в КоАП говорится в заключении комитета по физической культуре и спорту. С ним ознакомились «Известия».

«Концептуально поддерживая указанный законопроект, комитет отмечает необходимость уточнения отдельных его положений, в частности… внесения изменений в КоАП, связанных с установлением ответственности за нарушение проектируемых положений», — сообщается в документе.

Претензии к законопроекту депутатов и сенаторов высказали и другие комитеты, а также правительство.

— Правительство не поддержало законопроект в том виде, в котором он сегодня юридически оформлен. Например, в нем нет даже ответственного органа, который должен выступать регулятором этой деятельности, — рассказала «Известиям» глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

При этом депутат убеждена, что сферу видеоигр крайне важно отрегулировать, поэтому уже 15 мая депутаты вновь обсудят введение законодательных норм.

— Мы внимательно изучим рекомендации правительства и доработаем законопроект. Для нас важно создать сбалансированный и эффективный механизм регулирования, который защитит наших детей от негативного влияния, но при этом не станет тормозом для развития индустрии в целом, — пояснила «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По ее словам, игровая индустрия охватывает миллионы людей, в первую очередь молодежь. На данный момент эта сфера практически никак не регулируется, что приводит к распространению в игровом пространстве деструктивного контента, подчеркнула депутат.

«Известия» направили запрос в пресс-службу кабмина с просьбой прокомментировать причины замечаний к законопроекту.

Регулирование индустрии видеоигр в России

С учетом того что видеоигры — это уже не просто увлечение, а канал массовой коммуникации и массовой культуры, какие-то подобные меры и ограничения по деструктивному контенту должны быть введены, заявил «Известиям» эксперт в области киберспорта, геймерства и игровой индустрии Михаил Пименов.

— Введение наказания за это нельзя назвать каким-то неправильным решением. Но вопрос в том, кто будет давать оценку этим видеоиграм, насколько они противозаконны и содержат искажение истории. Это нужно будет достоверно устанавливать, — пояснил эксперт.

По его словам, для объективности необходимо создать специальную структуру с привлечением профессионального экспертного сообщества, чтобы не дойти до запрета всего подряд.

— Видеоигры — это тоже форма искусства, поэтому к ним нужно относиться, как к книгам, фильмам, театральным постановкам. То есть если какая-либо игра, как и книга, нарушает законодательство РФ, то она должна быть запрещена к распространению на территории страны, — заявил «Известиям» независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

По его словам, если в играх есть русофобские сюжеты, то их, безусловно, не надо распространять и рекламировать. При этом он отметил, что очень многие отечественные издатели занимаются самоцензурой. Например, в одной из игр перед ее продажей был вырезан уровень с расстрелом мирных жителей в российском аэропорту. Также был проект, в которой героями выступали лица нетрадиционной ориентации, и ему был поставлен рейтинг 18+, чтобы не допускать пропаганду среди несовершеннолетних, пояснил эксперт.

— После 2022 года многие иностранные компании, которые производили игровой контент, ушли из нашей страны. Если сейчас они будут возвращаться, то думаю, что российская индустрия будет еще быстрее работать на опережение, а игра просто запрещаться, — считает Александр Кузьменко.

В пример он привел регулирование видеоигр в КНР, где один популярный проект не допустили к распространению, так как Тайвань был указана как независимая территория. В итоге концепция игры была переделана для китайского рынка, рассказал эксперт.

— Рынок видеоигр как в России, так и во всем мире развивается бурными темпами и оценивается в нашей стране в несколько десятков миллиардов рублей. Сегодня в него вовлечены миллионы российских потребителей, и очевидно, что контент, который им транслируется, должен соответствовать требованиям российского законодательства и отвечать национальным интересам, — пояснил «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его словам, другой нюанс, что подавляющее число разработчиков компьютерных игр и платформ для их дистрибуции являются иностранными компаниями, которые не имеют представительств в РФ.

— Возникает вопрос: каким образом можно будет обеспечить соблюдение этого закона? Поэтому одним из пунктов должно быть не просто введение ответственности, но и обязательство компаний-разработчиков и платформ иметь представительства в РФ или уполномоченные организации, — считает эксперт.

По его словам, Россия также может использовать китайскую модель и запретить все платформы дистрибуции, кроме отечественных. То есть в КНР невозможно выпустить игру без соблюдения всех требований государства, пояснил Олег Павлов.